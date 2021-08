Robert Kaliňák vo štvrtok ráno podľa vlastných slov nevedel, na čo sa ho budú na výsluchu pýtať. „To mi asi povedia. Asi k nejakým článkom,“ povedal pre TA 3, ktorá o výpovedi informovala ako prvá. Na otázku, či bude vypovedať ku kauze Očistec, odpovedal jednoducho: „Uvidíme.“

Kaliňák si myslí , že týchto prípadoch ide podľa neho o čisto politicky motivované trestné stíhanie. „Čo dokazujú tým, čo píšu do uznesení, ktoré vy (médiá, pozn. red.) zverejňujete. Pretože za normálnych okolností by sme nikto nemali tušiť, k čomu ideme vypovedať. Nemali by sme vedieť o výpovediach iných svedkov a nemali by sme vedieť nič z toho. Pretože prípravné konanie má byť prísne súkromné. Ale vzhľadom na to, že dôkazná situácia je taká núdzová, že si to vymýšľajú nájomní svedkovia, tak musia pracovať s médiami, aby vytvárali nejaký obraz – aspoň niečo, keď už vo zvyšku sú mimo a ľudia sú nezákonne vo väzbe. Je to škandalózne,“ uviedol.

V kauze Očistec figurujú aj mená podnikateľov Norberta Bödöra či Michala Suchobu. Vyšetrovatelia tento prípad vyšetrujú ako založenie a podporovanie zločineckej skupiny.

