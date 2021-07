Podnikateľ Michal Suchoba dnes vypovedá na polícii od rána, približne od deviatej hodiny doobeda. Jeho výsluch sa má týkať akcie NAKA, ktorá sa odohrala v stredu. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ má byť medzi zadržanými bývalý riaditeľ Daňového úradu v Nitre, Radoslav Uharka a právnik zo Šale. Práve právnika zo Šale pod prezývkou "doktor" mal spomínať vo svojej výpovedi ex šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó.

Bývalý šéf KÚFS mal vyšetrovateľom opísať, ako uvedený systém okrádania štátu podľa Suchobu mal v realite fungovať. Prvú a najvyššiu úroveň mal zabezpečovať Suchoba s Imreczem. Druhú fázu, ktorá mala spočívať so zabezpečením jednotlivých spoločností, ich sídiel, fiktívnych konateľov – bielych koní, vedenia účtovníctva, zabezpečovanie výberu peňazí z účtov mala riešiť osoba s prezývkou „doktor“. „Ide o človeka menom Ladislav zo Šale,“ mal vypovedať Makó. To, že išlo o túto osobu, mal vedieť od Suchobu a aj od šéfa Daňového úradu (DÚ) v Nitre. Práve spomínaný riaditeľ DÚ mal zabezpečovať, že všetky miestne zisťovania mali pre tieto spoločnosti dopadnúť pozitívne, aj keď podľa Makóa zo spisu bolo zrejmé, že to tak nebolo.

V poobedňajších hodinách sa však Suchobov výsluch bude týkať kauzy Mýtnik, v ktorej je obvinený spolu s Imreczem. Práve Mýtnik odhalil viacero osôb, ktoré sú stíhané za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. To sa malo diať za účasti vedenia Finančnej správy (FS), ktorá mala obstarávať IT riešenia od vopred dohodnutej firmy. Polícia preto zbalila aj jej bývalého riaditeľa Františka Imreczeho, exšéfa IT sekcie FS Milana Gregu, ale aj oligarchov Petra a Jozefa Brhelovcov či doposiaľ neznámeho podnikateľa Michala Suchobu. O činnosti uvedených zadržaných osôb mal vypovedať Makó. Práve Suchoba mal pripravovať IT riešenia pre FS „na mieru”, ktoré potom na základe dohody mal odklepnúť vtedajší šéf FS Imrecze.

Podľa výpovede Makóa mal Suchoba točiť obrovské peniaze cez nadmerné odpočty DPH, kvôli čomu sa stretli. „Na stretnutí mi Michal Suchoba opísal spoločnosti, a že mal vytvorenú sieť týchto spoločností, ktorými fiktívnym spôsobom vyberali nadmerné odpočty DPH a že by potreboval, aby z toho nebol žiadny problém,“ mal vypovedať Makó. Ako mal povedať, z rozhovoru pochopil, že podobné schémy fungujú už dlhodobejšie, čo sa mu malo aj potvrdiť.