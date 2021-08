Podľa výpovede exšéfa Finačnej správy Františka Imreczeho mal Kažimír blokovať schválenie rozpočtového rámca pre projekt eKasa. Ten mala opäť riešiť Suchobova spoločnosť Allexis, s. r. o.. O údajnej korupcii má vypovedať bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze.

"Na konci roka 2017 alebo začiatkom 2018 ma oslovil dlhoročný kamarát Petra Kažimíra Miroslav Slahučka a požiadal ma o stretnutie,“ má vypovedať Imrecze. Na tejto schôdzke mal Slahučka tvrdiť, že v súvislosti s plánovaným projektom eKasa požaduje Kažimír províziu. „Vo výške 5 percent z celkovej predpokladanej ceny projektu, čo je podmienkou na schválenie tohto rozpočtového opatrenia,“ mal povedať Slahučka. Dôvodom malo byť podľa Slahučku aj to, že dohody medzi Kažimírom a podnikateľom Jozefom Brhelom nefungujú tak, ako by mali, a teda si to vzal pod krídla on sám.

Exminister sa ešte v roku 2017 priznal, že sa s Brhelom zoznámil na vysokej škole. Spájajú ich však aj podnikateľské aktivity. Zo zápisnice z valného zhromaždenia firmy Pro Domo z roku 2009 vyplýva, že ju vlastnil exminister s Brhelovou manželkou Evou Brhelovou a ďalšími dvomi osobami. Rodina oligarchu mala zarobiť 10 miliónov eur aj priamo na ministerstve, ktoré viedol Kažimír.

Kažimír bol ministrom financií v rokoch 2012 až 2019 v dvoch vládach Roberta Fica (Smer-SD) a tiež vo vláde Petra Pellegriniho (vtedy Smer-SD).

Exminister financií však nie je jediným, koho čaká výsluch na polícii. V sídle prezídia PZ sa totiž objavil aj bývalý tajomník služobného úradu na ministerstve financií Albín Kotian, ktorý figuruje ako svedok v kauze Mýtnik a taktiež prišiel vypovedať.



