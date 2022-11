Generálna prokuratúra (GP) SR sa ocitla hneď od rána v nečakanej situácii. Celá budova je opáskovaná a kto by chcel do nej vstúpiť, má smolu.

Už to prestáva byť sranda. Neznámy páchatelia často nahlasujú bombu na súdoch, v obchodných domoch a kdekoľvek inde. Podľa našich informácií sa to teraz stalo aj priamo na generálnej prokuratúre. „Vrátim sa sem o 12.00,“ povedal poslanec Hlasu Matúš Šutaj-Eštok, ktorý chcel ísť ráno podať na GP trestné oznámenie. Podľa jeho slov sa mu to nepodarilo práve pre nahlásenie bomby v objekte budovy prokuratúry.

Budovu teda museli vyprázdniť tak, ako býva v podobných situáciách zvykom. Väčšinou sa to stáva počas dôležitých súdnych pojednávaní. V drvivej väčšine sa ale ukáže, že išlo o poplašnú správu. „Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky,“ píše sa v zákone.

Kto správu oznámi právnickej osobe, alebo Policajnému zboru, alebo inému štátnemu orgánu, potrestá sa podľa zákona odňatím slobody dokonca až na jeden rok až päť rokov. Páchateľ si mal teda dobre rozmyslieť, čoho sa dopúšťa.