Spolu so Slobodníkom prišiel do Pezinku aj jeho advokát Daniel Lipšic. Podľa informácií topky.sk sa bývalý šéf NAKA rozhodol spolupracovať s políciou, čo by mohlo viesť k obvineniam zvučných mien! „Nebudem to bližšie špecifikovať práve preto, aby nebolo zmarené vyšetrovanie,“ povedal Daniel Lipšic.

Právnik nechcel ani potvrdiť, či Slobodníkove rozhodnutie vypovedať súvisí s tým, že ho údajne vo svojej výpovedi spomenul obvinený bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Lipšic iba potvrdil, že Slobodník vypovedá v procesnom postavení svedka.

Slobodník skončil vo svojej funkcii riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA v auguste minulého roku. Ešte pred tým vyšlo najavo, že ho častokrát v Threeme spomína neprávoplatne odsúdený v kauze zmenky Marian Kočner, hlavne pri komunikácii s podnikateľom, v súčasnosti väzobne stíhaným Norbertom Bödörom. Kočner cez Threemu napísal napríklad: „Keď padne Gašpar, Hraško a Béďo, tak Laci ide okamžite do basy. Za pokračujúci trestný čin... A ešte mu zablokujú aj majetok...“

