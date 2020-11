Hoci sa exprezidentovi podarilo po ťažkom volebnom súboji doviesť svoju stranu Za ľudí až do parlamentu, zdravotný stav mu neumožnil v kariére politika pokračovať. Krátko po oznámení úspešného volebného výsledku ( 5,77% , 12 kresiel v parlamente) ohlásil svoj definitívny odchod do politického dôchodku.

Zdravotný stav sa mu začal rapídne zhoršovať už počas predvolebnej kampane. “Jednak mi krvný tlak vyrástol do vysokých hodnôt a zároveň sa objavovali problémy so srdcom. Kolegovia zo strany o tom vedeli, ale verejnosti sme to nedali vedieť,”priznal Kiska po svojom odchode. Počúvnuť lekára a podstúpiť "hĺbkové" vyšetrenia sa podľa vlastných slov rozhodol hneď potom, ako sa v strane dohodli na vstupe do koalície. “Výsledkom bol priam príkaz, aby som odišiel zo stresu a začal brať tabletky. Je tam totiž ešte riziko druhej operácie,”vysvetľoval pred časom Kiska.

Keď sme sa s bývalým prezidentom skontaktovali počas leta, priznal, že hoci sa cíti lepšie zdravotných problémov sa mu definitívne zbaviť nepodarilo. "Pred pár týždňami som sa dostal aj do Národného onkologického centra s podozrením na nádor pri chrbtici. Spoznal som toto zariadenie tentoraz nie na návšteve ako politik, ale ako pacient. Musím s radosťou konštatovať, že máme špičkové zariadenie so super ľuďmi. Podozrenie na nádor sa zatiaľ vylúčilo, ale stále zvádzam súboj s vlastným telom," povedal.

Dnes je však zdá sa všetko inak a bývalý prezident na svojom profile zverejnil prekvapujúce video. V ňom oznámil, že po dlhej pauze sa vracia späť ako predseda správnej rady organizácie Dobrý Anjel.