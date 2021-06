Národnú radu (NR) SR pre bezpečnostné riziko uzavreli. Do budovy ani z budovy nikoho nateraz nepúšťajú. Rokovanie zatiaľ pokračuje.

Podľa informácií preverujú nahlásenú bombu. Hovorkyňa predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) Michaela Jurcová pre TASR potvrdila bezpečnostné riziko, prebiehať má kontrola verejne prístupných priestorov parlamentu.

"Vzhľadom na to, že objekt NR SR je plne režimovaný, budú sa robiť prehliadky verejne prístupných priestorov. Rokovanie nateraz pokračuje. Boli obmedzené vstupy do budovy," uviedla Jurcová. Dodala, že o ďalšom postupe budú informovať. Potvrdila, že bomba mala byť nahlásená telefonicky a situáciu riešia.

Jurcová pre TASR doplnila, že bezpečnostná hrozba mala byť nahlásená telefonicky zhruba o 9.35 h. "V tejto chvíli príslušníci Policajného zboru vykonávajú preventívne bezpečnostné opatrenia, ako je kontrola verejných priestorov a okolia NR SR, evakuácia sa momentálne nerealizuje," ozrejmila.

Poslancov sediacich na rokovaní v pléne o situácii informoval podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD). Rovnako uviedol, že priebeh rokovania by to nemalo narušiť. „V súčasnosti NR SR je uzavretá pre bezpečnostné riziko, do budovy ani z budovy nikto nie je vypúšťaný, lebo bola nahlásená ohrozujúca záležitosť,“ povedal zákonodarcom.