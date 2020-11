Kollár bol hospitalizovaný v nemocnici vyše mesiaca. Zotavoval sa v nej po ťažkej autonehode, ktorá sa stala koncom októbra. Do jeho vládnej limuzíny vtedy vpálilo iné auto. Šéf parlamentu skončil so zlomeným krčným stavcov a vizážistka Miroslava Fabušová, ktorá sa v tom čase viezla s ním, skončila so siedmimi zlomenými rebrami a zlomeným krčným stavcom.

Mnohých pobúrilo, že nehoda sa stala počas zákazu vychádzania, keď nemali čo robiť spolu v aute. Obaja však zhodne tvrdia, že Kollár viezol Fabušovú do lekárne.

Najnovšie vyvolala mnohé otázniky jeho hospitalizácia v Nemocnici svätého Michala v Bratislave. Podľa medializovaných informácií totiž šéfa parlamentu chodili navštevovať mamičky jeho detí ako na bežiacom páse. Pridali sa k ním aj poslanci zo Sme rodina či dokonca koaliční partneri, ktorí si v nemocničnej izbe spravili koaličnú radu!

V súvislosti s hospitalizáciou šéfa parlamentu vyšlo najavo, že Kollárove mamičky nemali s personálom dobrý vzťah. Výčítať mali pracovníkom napríklad to, že Kollár čakal dve hodiny na čaj. Na tieto informácie zareagoval aj samotný šéf nemocnice. "Po rozhovore s pánom Kollárom sme sa dohodli, že vzhľadom na to, že je jeho zdravotný stav natoľko dobrý, že si už nevyžaduje ďalšiu hospitalizáciu na lôžku," znel konečný verdikt.

Na odchod Kollára z nemocnice sa pripravovali jeho ochrankári už od skorého rána. Krátko po ôsmej hodine prišla do areálu nemocnice dodávka, v ktorej o pár hodín neskôr šéf parlamentu odišiel. Dodávka mala tmavé sklá, Kollára bolo teda nemožné zahliadnuť. Navyše za prednými sedadlami boli deky, ktoré mali za úlohu úplne schovať Kollára pred zrakmi verejnosti.

Pred nemocnicou bolo ráno rušno. Okrem novinárov na šéfa parlamentu čakalo aj auto plné ochrankárov. Tí dávali pozor na bezpečnosť jedného z troch najvyšších ústavných činiteľov. Kollára odviezli rovno domov. Kým ochrankári z osobného auta zablokovali prístupovú cestu k jeho domu a dávali pozor na prípadných útočníkov, ochrankári z dodávky dávali pozor na samotného Kollára. Odviezli ho čo najbližšie k domu a bezpečne dopravili do jeho nehnuteľnosti.

