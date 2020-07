Zatiaľ nie je jasné, k čomu bývalý predseda NR SR a šéf strany SNS Andrej Danko prišiel na NAKA vypovedať, no mohlo by ísť pravdepodobne o kauzu spoločnosti Tipos alebo v miliónovú kauzu Dobytkár, píše portál Aktuality.sk

Podľa informácií by mohol byť bývalý predseda parlamentu zapletený do kauzy Dobytkár najmä preto, že časť peňazí údajne skončila v strane SNS. Peniaze mali využiť na komunikáciu v médiách a tiež na stranícke výdavky pred poslednými voľbami. V kauze Dobytkár sú medzi obvinenými rôzne zvučné mená, ktoré sa spájajú práve s národniarmi. Napríklad bývalý šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch, ktorého do úradu nominovala práve Dankova SNS, alebo Martin Kvietik.

Na snímke predseda SNS Andrej Danko. Zdroj: Jakub Kotian

V kauze Tipos sa okrem preliatych miliónov rieši tiež podivné zamestnávanie Milana Čubu, ktorý zastával post poradcu riaditeľa. Údajne ho vo firme nikto nepoznal a za dva a pol roka si stihol nahromadiť viac ako 100-tisíc.

Polícia vyšetruje, či nešlo len o formálne zamestnanie na papieri. Čuba sa pred vyšetrovateľom priznal, že tip na džob v Tipose dostal od Andreja Danka. „V súvislosti s pracovnou činnosťou osoby v prípade poškodenej lotériovej spoločnosti vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry začal 9. decembra minulého roku trestné stíhanie vo veci zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka na jar tohto roka.