Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová a bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner budú väzobne stíhaný. Odsúhlasil to vo štvrtok Ústavný súd SR.

Naopak, neudelil súhlas v prípade sudcu Najvyššieho súdu Jozefa Kolcuna. Informáciu ako prvý priniesol Denník N.

Žiadosť podal na ÚS generálny prokurátor v zastúpení prvej námestníčky generálneho prokurátora. ÚS na neverejnom zasadnutí pléna umožnil vyjadriť sa trojici obvinených k tejto žiadosti.

"U sudcov, pri ktorých dal Ústavný súd súhlas na vzatie do väzby, Ústavný súd nevidel dôvody, ktoré by znamenali zneužitie prostriedkov trestného práva proti súdnej moci. Pri týchto sudcoch Ústavný súd tiež prihliadol na skutočnosť, že nejde o aktívnych sudcov. Udelenie súhlasu na vzatie do väzby neznamená, že sú splnené podmienky väzobného stíhania," uviedol predseda ÚS Ivan Fiačan.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) sa podľa jeho slov bude musieť dôkladne zaoberať materiálnyni a formálnymi podmienkami väzby.

"Čo sa týka neudelenia súhlasu na vzatie do väzby sudcu Najvyššieho súdu Jozefa K., Ústavný súd už v marci v akcii Búrka vymedzil kritériá, ktoré musí spĺňať žiadosť generálneho prokurátora tak, aby Ústavný súd túto žiadosť mohol preskúmať z hľadiska účelu konania pred Ústavným súdom, to jest, či nejde o zásah do súdnej moci. Naopak, nedodržanie týchto kritérií treba považovať za zásah do súdnej moci, ktorá síce nie je nedotknuteľná, ale návrh na vzatie sudcu do väzby je vážna vec. Z tohto pohľadu sa potom zdá, že oproti tomuto nášmu marcovému vymedzeniu týchto limitov nenastal pri žiadosti generálneho prokurátora týkajúcej sa tohto sudcu posun,"uviedol predseda ÚS.

NAKA v stredu zadržala aj bývalú podpredsedníčku Okresného súdu Bratislava I Katarínu Bartalskú a sudkyňu tohto súdu Otíliu Dolákovú. Policajti predviedli na výsluch aj podnikateľa Zoroslava Kollára i väzobne stíhanú bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú. Obvinenia sa týkajú trestných činov korupcie, prijímania úplatku či zasahovania do nezávislosti súdu.