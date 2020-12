Ako bude ďalej eskalovať aktuálny konflikt vo vládnej koalícii? Mala by zasiahnuť prezidentka? Odborníci a komentátori to vidia jasne a ich názory sa premiérovi Matovičovi nebudú páčiť ani náhodou!

AKO to dopadne s koalíciou a mala by zasiahnuť PREZIDENTKA? Reakcia odborníkov vás PREKVAPÍ!

Hádky medzi predsedom vlády Igorom Matovičom (47) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (52) sleduje celé Slovensko už niekoľko mesiacov. Zatiaľ čo doteraz išlo len o slovné útoky, ktoré obaja politici lepšie, či horšie zvládli, najnovšie premiér poriadne pritvrdil. V priamom prenose v relácii Braňo Závodský naživo na Exprese totiž Sulíka nazval idiotom a vyzval ho, aby podal demisiu.

Zároveň ešte predtým poznamenal, že "nedospelo" sa správa aj prezidentka, keď ho v tej istej relácii na rádiu Expres vyzvala, aby prenechal manažovanie krízy inému členovi vlády. Igor Matovič sa zároveň vyjadril, že svojím apelom, aby bolo celoplošné testovanie dobrovoľné a bez sankcií pre občanov, ktorí sa možno nebudú môcť otestovať, demoralizovala vojakov.

Prezidentka sa rozhodla, že na výroky Igora Matoviča nebude reagovať. Zaujímavým momentom bolo to, že len pár minút po tejto kritike požiadal o demisiu svojho ministra aj sám Matovič a to z pozície predsedu vlády.

Sporný zákon

Igor Matovič mal o ďalší dôvod na kritiku Sulíka viac. V priamom prenose sa totiž dozvedel, že úkol, ktorý Sulíkovi zadal splnený nebude. Vyžadoval aby Richard Sulík zmenil zákon o verejnom obstarávaní a to expresne.

Pritom práve novela vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina) je to najspornejšie, čo sme tu za dlhý čas mali. Ak teda opomenieme dôchodkovú reformu dvojive Milan Krajniak a Vladimír Palko.

V relácii si to však odniesol predovšetkým Richard Sulík. „Sú mu ukradnuté životy a zdravie ľudí," poznamenal Matovič s tým, že verejne vyzval ministra hospodárstva, aby podal demisiu. „Bol by som rád, keby ju podal ešte do Vianoc," dodal rozzúrený premiér.

