Riešenie inflácie pri potravinách? Podľa poslanca Vetráka by mohlo ísť o adresnú pomoc formou.. ×

Najlepším riešením v rámci inflácie potravín by mohla byť adresná pomoc formou potravinových šekov či kreditných kariet pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Myslí si to šéf parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO). Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.