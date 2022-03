Obezite sa dá účinne predchádzať aj napriek tomu, ako veľmi je v modernom svete rozšírená. Dôležité je minimalizovať sedavý spôsob, vyhnúť sa rýchlemu občerstveniu či vyprážaným jedlám a dbať na pitný režim aj spánok. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý v rámci osvetovej kampane Každý musí konať! pripravil sedem preventívnych rád proti obezite.

"Veľká časť populácie si totiž osvojila nezdravé stravovacie návyky a sedavý spôsob života. Tieto rizikové faktory je potrebné eliminovať na celosvetovej úrovni, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu výskytu nadváhy a obezity u ľudí," vysvetlil úrad cieľ kampane.

Do jedálnička by mali ľudia pridať ovocie a zeleninu a, naopak, znížiť by mali príjem soli a alkoholu. Svetlé pečivo je dobré nahradiť celozrnným a bežné sladkosti ich zdravšími alternatívami. "Stravujte sa aspoň päťkrát denne, nevynechávajte raňajky," poznamenal ÚVZ.

Pitný režim dospelého človeka by mal podľa odborníkov zahŕňať približne dva až dva a pol litra tekutín. Odporúčajú uprednostniť pitnú vodu či nesladený čaj, naopak, sladeným nápojom je lepšie sa vyhnúť.

Dôležité je obmedziť čas pri počítači či telefóne a sedavý spôsob života vymeniť za aktívny. "Ak máte problém s pohybovou aktivitou ako jednotlivec, nájdite si blízkeho človeka či skupinku ľudí, s ktorými pôjde cvičenie jednoduchšie. Nájdite si športové aktivity, ktoré vás bavia, skúšajte nové pohybové aktivity," radí ÚVZ.

Okrem toho odborníci odporúčajú dopriať si dostatok času na oddych a spánok. Pre redukciu stresu radia udržiavať kontakt s blízkymi či potešiť sa denne aspoň jednou maličkosťou. Zároveň upozorňujú na nepriaznivý vplyv reklám, ktoré môžu propagovať nezdravé potraviny a jedlá. "Neverte zázračným či módnym riešeniam, ktoré sľubujú rýchle výsledky bez námahy," upozornili.