V protipandemických opatreniach sa stratili aj poslanci! Od pondelka platí v Bratislave povinnosť nosenia respirátorov, no mnohí prišli na rokovanie Národnej rady bez nich. Ako to vysvetlili?

Od pondelka nastala veľká zmena. Všetky okresy Bratislavy sa od 8. novembra preradili z oranžovej do červenej fázy. To okrem iného znamená, že v interiéroch aj v hromadnej doprave nastala povinnosť nosenia respirátora. Ten pri zhoršujúcej sa pandemickej situácii má zabezpečiť väčšiu ochranu horných dýchacích ciest. Vyplýva to z aktuálneho COVID automatu, ktorý vláda schválila ešte začiatkom augusta.

Avšak nie všetci si všimli zmeny, ktoré v hlavnom meste nastali. Týka sa to aj poslancov Národnej rady. Včera sa po sprísnení opatrení prvý raz zišli na rokovaní a debatovali aj o kontroverznom návrhu zákona poslankyne klubu OĽaNO Anny Záborskej (73) či reforme národných parkov. Niektorých poslancov sme pred vchodom do rokovacej sály prichytili bez povinných respirátorov. Medzi prvými „hriešnikmi” bola aj volebná jednotka na kandidátke OĽaNO Mária Šofranko (51) či ich poslanec Ján Kerekréti (78).

Na otázku, prečo nemá vhodne prekrytý nos a ústa, poslanec Kerekréti najprv tvrdil, že povinnosť nosiť respirátor ešte neplatí a musí to preveriť. O chvíľu však názor zmenil a rúško vymenil za vhodný ochranný prostriedok. Takisto sa o pár minút ukázala aj Šofranko, ktorú na nevhodné rúško upozornili.

Dodržiavanie nových opatrení v parlamente. Na fotke je Mária Šofranko. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Ďalší poslanec OĽaNO Jozef Pročko (56) sa na chodbách parlamentu ukázal len v rúšku. Respirátor mal v ruke, avšak nenasadil si ho. „Bavil som sa vonku s protestujúcimi (pred parlamentom sa konal protest odporcov aj podporovateľov reformy národných parkov, pozn. red.) a nestihol som, teraz si ho dám," odpovedal na naše otázky. O pár minút sa aj vrátil ukázať, že respirátor má nasadený.

Aj predseda poslaneckého klubu koaličného hnutia Sme rodina Peter Pčolinský (39) z rokovacej sály vyšiel bez respirátora.

