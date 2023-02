Do aktívnych záloh by po novom mohol byť zaradený aj občan, ktorý neabsolvoval dobrovoľnú vojenskú prípravu.

Ďalšou posilou aktívnych záloh by mali byť profesionálni vojaci prepustení zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Vyplýva to z novely zákona o brannej povinnosti, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Otvorením záloh pre občanov bez vojenských skúseností chce rezort obrany získať do aktívnych záloh mladých ľudí a doplniť ich o chýbajúce odbornosti z radov civilných špecialistov. Po uzatvorení dohody o zaradení prejdú záujemcovia základným výcvikom a následne odborným výcvikom a kurzami.

"Dohoda o zaradení sa uzatvára na tri až päť rokov, môže sa uzatvoriť opakovane, najviac do skončenia brannej povinnosti, čo vytvára predpoklad na dlhodobú vojenskú kariéru pre tých, ktorí sa nechcú stať profesionálnymi vojakmi a obranu Slovenskej republiky považujú za vec cti," uviedlo Ministerstvo obrany SR, ktoré návrh predložilo.

Navrhuje sa tiež na tri roky zaraďovať do aktívnych záloh profesionálnych vojakov prepustených zo služobného pomeru, ktorí súhlasili so zaradením do aktívnych záloh pred prijatím do štátnej služby. Výnimkou majú byť vojaci, ktorých prepustili vo vojenskej hodnosti plukovník a vyššej. Do aktívnych záloh by sa nemuseli zaraďovať ani tí, ktorých prepustili zo zdravotných dôvodov, pre porušenie služobnej disciplíny alebo z dôvodu nedosahovania požadovaných výsledkov.

V súvislosti s povolením nosenia vojenskej rovnošaty sa má upraviť okruh osôb, ktoré môžu o nosenie vojenskej rovnošaty požiadať, a súčasne sa upravujú aj podmienky, ktoré umožnia povolenie na nosenie vojenskej rovnošaty zrušiť.

Novela upravuje aj ďalšie predpisy súvisiace s predloženými zmenami. Účinná by mala byť od 1. mája.