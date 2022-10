Zuzana Dolinková si zvolila krátke vínovočervené šaty s dvojradovým zapínaním v kombinácii so striebornými lodičkami. Denisa Saková elegantnú krémovú blúzku s veľkou ozdobnou mašľou a tmavú minisukňu s tlačeným kvetinovým vzorom. FOTOGRAFIE SAKOVEJ A DOLINKOVEJ v MINIŠATÁCH SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Jediné, čo sa Sakovej a Dolinkovej dá vyčítať, boli príliš krátke modely šiat, pre ktoré celý ich styling pôsobili až extrémne lolitkovsky. V prípade političiek sú sukne a ich dĺžka dôležité záležitosti. Platí pravidlo, že by sa mali skôr vyvarovať sukniam nad kolená, ktoré môžu navodiť nežiaduci vulgárny look. Na názor sme sa spýtali aj módnej stylistky a konzultantky Andrey Ziegler. „Začala by som tak, že si nemyslím, že žena po štyridsiatke by nemala mať kratšiu sukňu vo svojom šatníku. Dôležité je, aby to nevyzeralo, že stará mladou chcela byť,“ prezradila odborníčka.

Podľa stylistky je farebná kombinácia v prípade Sakovej príjemná. Bolo by však lepšie, keby sukňa bola o kúsok dlhšia a bez zbytočného zdobenia v podobe gombíkov. „Pekná žena s dobrou postavou. Má pekné nohy, ktoré si môže dovoliť ukazovať,“ pochválila Ziegler Sakovú. „V móde v politike však ide o striedmosť. Mini dĺžka môže byť skôr na škodu veci. Chcem získať pozornosť svojím sexepílom alebo tým, čo viem?“ podotkla ďalej. „Samozrejme, aj ženy v politike by mali stavať na svojej ženskosti, ale rafinovane. Nie prvoplánovo,“ povedala odborníčka. „Blúzka je fajn, ale perlový náhrdelník by som zhodila. Je tam mašľa, tá stačí. Menej je viac a navyše ho aj tak nevidieť,“ dodala.

Aj v prípade Dolinkovej upozornila odborníčka na príliš krátku dĺžku outfitu. „Šaty majú konzervatívny šmrnc. Farba by mohla byť, pristane jej. Ani výstrih nie je príliš hlboký, čo je podstatné v konzervatívnej móde,“ vysvetlila Ziegler. „Jediné, k čomu by som sa nie príliš pochvalne vyjadrila, je dĺžka šiat. O kúsok dlhšie, viac ku kolenám a bolo by to fajn. Mini dĺžka do politiky nie je vhodná,“ zdôraznila stylistka.

Nedávno pútala pozornosť v červených minišatách aj poslankyňa za SaS a šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (39), ktorá miluje krátke a odvážne outfity. „Farba jej pristane, ale skôr do bežného šatníka. Je až príliš výrazná, čo neznamená, že farby do politiky nepatria. Len trochu menej krikľavé,“ hovorí stylistka. „Zvážila by som ich dĺžku. Je prikrátka. Môže to pôsobiť lacno a vulgárne. Zbytočne tak pútať nesprávnym smerom pozornosť a znižovať tiež dôveryhodnosť,“ podotkla ďalej Ziegler.

„Do politiky, aj v móde patrí určitá dávka konzervatívnosti. Aj keď ja som za, aby sa aj tu odzrkadlovala určitá trendovosť, ale s maximálnou eleganciou a s vybrúseným štýlom," vraví odborníčka. Krátke sukne rada nosí napríklad aj prvá dáma Francúzska Brigitte Macron.



O tom, že minisukňa nemusí pôsobiť lacno a vulgárne ani vo vysokej politike svedčí manželka francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorá je vo svojej krajine módnou ikonou. Brigitte Macron rada predvádza svoje ukážkové opálené nohy v krátkych outfitoch. Zdroj: getty images

