Čakajú nás ťažké časy? Tranzit ruského plynu do Európy cez jeden z kľúčových vstupných bodov na ukrajinskom území, stanicu Sochranovka, sa v stredu zastavil. Prvý raz od vypuknutia ruskej invázie tak prišlo k narušeniu jeho dodávok cez Ukrajinu. Či v dôsledku týchto udalostí Slovensku ostane dostatok plynu, zisťoval denník Plus JEDEN DEŇ na ministerstve hospodárstva aj u energetických expertov!

Plynu bude menej. Už od začiatku konfliktu na Ukrajine je závislosť Európy od ruského plynu jednou z najviac diskutovaných tém. Viacerí odborníci sa totiž zhodujú v tom, že práve pomocou jeho predaja Kremeľ získava významnú časť financií, ktorými dotuje vojnu. Kým ruský prezident Vladimir Putin už viackrát spomenul úplné zastavenie kohútika pre Európu, nestalo sa tak.

VIDEO Heger v rozhovore pre BBC šokoval: Na rovinu povedal, čo spôsobí odstrihnutie od ruského plynu (1. máj)

Najnovšie však zasiahla Ukrajina. Cez jej územie totiž tečie časť plynu pre Európu. Sú na to využité vstupné body Sochranovka aj Sudža. Ukrajinský prevádzkovateľ plynovodov GTSOU už v utorok upozornil na zastavenie dodávky plynu práve cez Sochranovku. Okupanti totiž podľa GTSOU narušili technický proces prepravy a neoprávnene odoberali plyn. Preto GTSOU nedokáže na tomto vstupnom bode plniť svoje záväzky.

Aj hovorca ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom potvrdil, že koncern dostal upozornenie z ukrajinskej strany. Tá síce navrhla presun plynu cez vstupný bod Sudža, no ruská strana to odmietla. A to môže mať vplyv aj na Slovensko. Dodávky plynu na Slovensko cez hraničný bod Veľké Kapušany, čo je hlavná tranzitná trasa do Európy, by totiž podľa aktuálnych údajov mali klesnúť o 18 %. Predstavuje to najnižšiu úroveň od 30. apríla.

Hospodársky rezort sa však problémov neobáva. „Plyn na Slovensko prúdi podľa dohodnutých objemov a v súlade s platnými zmluvami. Na Ukrajine bol síce pre situáciu v oblasti zatvorený jeden vstupný bod plynovodu z Ruska, ale druhý pokračuje v prevádzke," konštatoval tlačový odbor ministerstva. „V tejto chvíli nie je teda dôvod na obavy, situácia je stabilná, plynu je dostatok a pokračuje sa v plnení zásobníkov na budúcu vykurovaciu sezónu,“ zdôraznil aj minister hospodárstva Richard Sulík. Dodal, že plyn do našej krajiny prúdi aj smerom z Česka.

Rovnako stabilná je podľa ministerstva aj situácia ohľadom ropy. Zásobníky sú vraj naplnené a strategické zásoby ropy má Slovensko zabezpečené na 95 dní. Ďalšie zásoby ropy má aj rafinéria Slovnaft a Transpetrol. „Ani v prípade tejto komodity nie je dôvod myslieť si, že by malo prísť k obmedzeniu dodávok,“ dodal Sulík.

Na snímke energetický analytik Karol Hirman. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Podľa odborníka na energetiku Karla Hirmana je za situáciu zodpovedná ruská strana. „Rusi tento vstupný bod obsadili. Ukrajinci nad ním stratili kontrolu a jednoducho nevedia garantovať prepravu plynu cez svoje územie smerom do Európy," vysvetľuje. „Zároveň však navrhli riešenie a síce, aby všetok tok prechádzal cez iný vstupný bod, ktorý majú Ukrajinci stále pod kontrolou. Je teda na zodpovednosti Gazpromu a Putina, či budú tento návrh akceptovať," konštatoval s tým, že Putin nás svojimi rozhodnutiami de facto odpája od plynu, čo bude nutné riešiť na celoeurópskej úrovni. „Slovensko by si malo predovšetkým splniť svoju domácu úlohu dokončiť prepojenie s poľskou sústavou," dodal.

Expert narovinu prezradil aj to, ako táto situácia ovplyvní samotnú Slovenskú republiku. Jeho vyjadrenie nájdete v galérii.

AKO OVPLYVNÍ SITUÁCIA SLOVENSKO, SA DOČÍTATE V GALÉRII