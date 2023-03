Nebezpečný TikTok! Hoci na riziká spojené s používaním populárnej sociálnej siete upozorňujú bezpečnostné úrady zo Slovenska i zahraničia, väčšina našich politikov sa ho vzdať nechce. Viac o hrozbách čínskej aplikácie prezrádza pre denník Plus JEDEN DEŇ expert na informačné technológie Ondrej Macko.

Alarmujúce varovanie týkajúce sa TikToku prišlo zo susedného Česka ešte túto stredu, keď Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť označil sieť za bezpečnostnú hrozbu a ľuďom vo verejných funkciách odporučil nepoužívať ju. Zvážiť aktivitu v aplikácii pritom Česi odporúčajú aj verejnosti.

Igor Matovič o sieti TikTok: Mňa riziko láka, možno si založím účet

„Množstvo zbieraných dát a zaobchádzanie s nimi, v kombinácii s právnym prostredím v Číne a rastúcim počtom užívateľov v Českej republike, nám nedáva inú možnosť, než označiť TikTok za bezpečnostnú hrozbu,“ vyhlásil riaditeľ úradu Lukáš Kintr.

Na riziká TikToku pritom v roku 2020 upozorňoval aj náš Národný bezpečnostný úrad, no zdá sa, že slovenských politikov varovania nepresvedčili. Poslanec Igor Matovič (49) dokonca zvažuje, že si čínsku sociálnu sieť nainštaluje. „To je asi ďalšia téma pre ľudí, ktorí sa vyznajú. Ja sa vôbec v tejto téme nevyznám, mňa riziko láka. Takže rozmýšľam, že si založím účet na TikToku,“ vyjadril sa šéf OĽaNO.

Národná rada Slovenskej republiky Zdroj: Jaroslav Novák

Prestať s používaním aplikácie nemienia ani politické strany Sme rodina, Smer-SD či Hlas-SD. „Myslíme si, že by sme mali prikladať vážnosť každej bezpečnostnej hrozbe. Avšak aktuálne nemáme relevantné dôkazy o tom, že je to naozaj tak. A preto si náš stranícky účet zatiaľ ponecháme,“ priblížili z tlačového oddelenia Sme rodina.

„Vzhľadom na to, že strane Smer-SD sa na tejto platforme mimoriadne darí, vďaka čomu si cestu k sociálnej demokracii našla aj mladšia generácia, je úsmevné, že sa zrazu hovorí o zrušení TikToku,“ komentoval situáciu hovorca strany Ján Mažgút.

TikTok Zdroj: Archív

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini si zas myslí, že bezpečnosť nemusí byť iba problém TikToku. Aj iné aplikácie podľa neho môžu obsahovať elementy, ktoré umožnia správcom aplikácií vykonávať rôzne aktivity, o ktorých nemusíme vedieť. „V mobile takúto aplikáciu ako politik používam, ale cez môj mobil nevstupujem do žiadnych štátnych systémov ani do iných vecí, ktoré si vyžadujú primeranú ochranu,“ konštatoval Pellegrini.

Šéf portálu touchit a expert na informačné technológie Ondrej Macko upozorňuje, že za používanie sociálnych sietí ľudia neplatia peniazmi, ale vlastným súkromím. "V tomto prípade končia všetky združené informácie v rukách čínskej firmy či možno vlády," skonštatoval s tým, že prípadné zneužitie informácii v rukách TikToku je ťažké kontrolovať.

Ondrej Macko Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Macko tiež vysvetľuje, že založením účtu na sociálnej sieti v podstate "podpisujete zmluvu" v ktorej súhlasíte so zhromažďovaním vlastných osobných údajov. "Podobne je to v prípade facebooku, Instagramu aj TikToku. Pri prvých dvoch však môžete vzniknuté problémy riešiť napríklad aj cez vyšetrovanie v rámci Európskej komisie. No volať niekomu z TikToku je nemožné a vy neviete reálne posúdiť, kto, kam a za akým účelom uschováva získané údaje."

Aké riziká však prináša používanie TikToku v reálnom živote? Odpoveď odborníka Macka nájdete v galérii.