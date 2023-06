V noci na utorok 6. júna sa odohral incident, ktorý je podľa odborníkov najväčším teroristickým činom v doterajšom priebehu vojny na Ukrajine. Po zničení Kachovskej priehrady, ktorá je pre porovnanie približne 62-krát objemnejšia ako naša Oravská priehrada, sa začali liať milióny litrov vody. „Cieľ teroristov je zjavný - vytvoriť prekážky pre ofenzívne akcie ozbrojených síl," uviedol v reakcii ukrajinský prezidentský poradca Myhajlo Podoľak.

Z vojensko-operačného pohľadu má podľa slovenského generála Pavla Macka (58) ničenie priehrady viacero aspektov. "Je to ekologická katastrofa a veľký problém pre miestne obyvateľstvo," konštatuje generál vo výslužbe. "Zamestná ukrajinské autority, ale aj armádu evakuačnými operáciami. A naviac, Ukrajinci budú musieť stiahnuť z ohrozeného záplavového priestoru vojská vrátane ťažkých zbraní, delostrelectva aj protivzdušnej obrany, ktorú tam mali," vysvetľuje Macko s tým, že na isté obdobie sa priestor stane pre vojská nepriechodným.

ZÁBERY PRIAMO Z MIESTA NÁJDETE V GALÉRII

"Keďže bude zaplavený a rozmočený, v dôsledku čoho si Rusi skrátia obranné línie a eliminujú jeden možný operačný smer pre ukrajinský útok," dodal. Napriek všetkému sa však generál nedomnieva, že by udalosť mala priniesť zásadný zvrat v priebehu vojny. "Je to ruský pokus oddialiť zvrat, ktorý by mohla priniesť ukrajinská protiofenzíva. A takto znižujú počet možností, kde môžu ukrajinské sily pôsobiť," povedal.

Na videosnímke voda vyteká z poškodenej priehrady Nova Kachovka 6. júna 2023 na juhu Ukrajiny. Zdroj: archív

Opačný názor má analytik Jiří Vojáček, ktorý tvrdí, že vojna by sa týmto mohla predĺžiť až o rok. “V momente, keď by na tomto fronte začala veľká ofenzíva, tak by zaplavenie tejto oblasti mohlo mať pre celý priebeh vojny ďalekosiahle dôsledky. Mohlo by to ofenzívu zastaviť na tak dlho, kým by Rusi na tomto fronte nevybudovali dostatočné obranné kapacity,” vysvetlil Vojáček s tým, že v tej chvíli by akákoľvek snaha Ukrajiny o ofenzívu v tomto roku stroskotala, čo by vojnu mohlo predĺžiť o rok.

Doneck - Ukrajinský prezident Volodymyr zelenskyj s vojakmi Zdroj: archív

Ukrajinská strana okrem iného v utorok upozorňovala na fakt, že poškodená priehrada sa nachádza približne 150 kilometrov od Záporožskej jadrovej elektrárne. "Svet sa opäť raz ocitol na pokraji nukleárnej katastrofy, pretože Záporožská jadrová elektráreň stratila svoj zdroj chladenia. A toto nebezpečenstvo teraz rapídne stúpa," povedal Podoľak. Dobrou správou však je, že podľa utorkovej správy medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) zatiaľ bezprostredné jadrové bezpečnostné riziko neexistuje.

Volodymyr Zelenskyj s vojakmi Zdroj: archív

"MAAE si je vedomé správ o poškodení priehrady Nova Kachovka na Ukrajine; experti MAAE v Záporožskej jadrovej elektrárni podrobne monitorujú situáciu; v elektrárni momentálne nie je bezprostredná jadrová bezpečnostná hrozba," uviedla agentúra na sociálnej sieti.

"Samozrejme, že tak veľká jadrová elektráreň potrebuje na svoje chladenie veľa vody. No všetkých jej šesť reaktorov je odstavených a tak je nutné ich chladiť iba v rámci utlmeného režimu," zamyslel sa generál Macko. „Elektráreň je vypnutá a tak nespotrebuje na svoje ochladzovanie veľa vody. Voda sa využíva iba na údržbu a tak je jej potrebné menšie množstvo, než za predpokladu, že by bola v prevádzke," dodal ďalší expert na Ukrajinu Alexander Duleba.

generál Pavel Macko Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Z poškodenia priehrady sa bezprostredne po udalosti začali vzájomne obviňovať Kyjev aj Moskva. "Ani vodou, ani raketami, ani ničím iným sa ruským teroristom nepodarí zastaviť Ukrajinu," vyhlásil v reakcii na to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (45).

A zatiaľ čo Ukrajinci argumentujú už spomínanou ruskou snahou o spomalenie ich ofenzívy, Rusi zo zodpovednosti za poškodenie priehrady vinia jednotky Kyjeva, ktoré ich vraj ostreľovali. Podľa Kremľa išlo o "úmyselnú sabotáž" Ukrajiny s cieľom pozastaviť zásobovanie vodou na anektovaný ukrajinský polostrov Krym.

Vladimír Putin Zdroj: Aleksey Babushkin

Analytik Duleba je presvedčený, že to tak nie je. "Priehrada bola kontrolovaná Rusmi od apríla minulého roku. A treba povedať, že bola stavaná tak, aby ju nebolo možné len tak zničiť zvonku," hovorí Duleba. "Vyhodiť do vzduchu toto železobetónové monštrum bolo možné jedine tak, že na tom dlhý čas pracovali skúsení pyrotechnici s veľkým množstvom výbušnín, ktorí všetko nasekvenovali tak, aby stavba ´padla´," mieni Duleba.

ZÁBERY PRIAMO Z MIESTA NÁJDETE V GALÉRII

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg neskôr uviedol, že zničenie priehrady Nova Kachovka je "otrasný čin, ktorý ukazuje brutalitu Ruska vo vojne na Ukrajine." Šéf NATO tiež upozornil na to, že zničenie priehrady ohrozuje tisícky civilistov a spôsobí závažné poškodenie životného prostredia. Ako ďalej doplnil, nevyprovokovaná vojna Ruska na Ukrajine zmenila bezpečnostnú situáciu v Európe v dlhodobom horizonte. "Rusko rozbilo mier v Európe," dodal.

generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg Zdroj: Jaroslav Novák

Kyjev v reakcii na čiastočné zničenie priehrady požiadal o zasadnutie bezpečnostnej rady OSN. "Rusko je vo vojne so životom, s prírodou, s civilizáciou. Rusko musí opustiť ukrajinskú zem a musí sa plne zodpovedať za svoj teror," vyzval ukrajinský prezident. Kyjev v utorok uviedol, že po útoku na Kachovskú priehradu bolo zaplavených 24 ukrajinských obcí. Český denník Blesk upozornil, že počas evakuácii mali byť zranení aj dvaja chersonskí policajti. "Rusi totiž pokračujú v ostreľovaní Ukrajiny aj počas ukrajinských snáh o evakúcie civilistov," dodáva český portál s odvolaním sa na Kyiv Independent.

ZÁBERY PRIAMO Z MIESTA NÁJDETE V GALÉRII