Prsty v podvodoch však mali mať aj exriaditeľ televízie TA3 Michal Gučík či bývalý prezident hokejového zväzu Martin Kohút! Ako spresnil policajný prezident Štefan Hamran, obvinení sú z povinností pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podivné nákupy sa mali uskutočňovať v rokoch 2013 až 2020.

Obvinených je aj deväť osôb, ktoré sú v prípade označované ako tzv. biele kone. Na vlastné bankové účty si mali dať prevádzať majetok z trestnej činnosti, ktorý následne posúvali ďalším podozrivým. Okrem finančných prostriedkov v hodnote takmer dvoch miliónov eur vyšetrovatelia zaistili aj investičné mince, zlatú tehlu, cenné listiny, ale aj 4-izbové byty v Bratislave a Prahe. U jedného našli fľašu whisky za 26-tisíc eur.

Úrad špeciálnej prokuratúry označil dve súkromné firmy za falošné spoločnosti, ktoré boli založené len na pranie peňazí. V prípade figurujú dve takéto spoločnosti, akciovka F. T. a spoločnosť s ručením obmedzeným S. A. „V tomto štádiu konania je dokumentované, že táto spoločnosť, v týchto zmluvných vzťahoch, neposkytuje žiadnu reálnu obchodnú činnosť. Nemá žiadne reálne ekonomické opodstatnenie. Nemá potrebný personálny, majetkový, ani iný substrát,“ vraví prokurátor.

Predstavitelia bezpečnostných zložiek sa domnievajú, že je evidentné, že im bolo bránené vo vyšetrovaní tejto kauzy, a to aj zo strany štátnych orgánov. „Dostávame sa do paradoxnej situácie, že štátny orgán, ktorý by mal mať záujem byť súčinný a vysvetliť nakladanie so štátnymi zdrojmi, sa následne stavia do pozície, že tú súčinnosť neposkytne. Zatajuje niektoré dokumenty, zatajuje informácie a orgány činné v trestnom konaní sú nútené viesť dokazovanie ťažkopádnejšie,“ skonštatovali.

NAKA vykonala raziu v súvislosti s predraženým verejným obstarávaním obranných technológií pre vojenské spravodajstvo v rokoch 2013 až 2020. Tie mali nakupovať cez spriaznené firmy, častokrát aj niekoľkonásobne drahšie než je ich reálna kúpna cena.