"Len tak medzi rečou" sa Pčolinský počas nedeľnej relácie RTVS zmienil o odchode dvoch z posledných štyroch poslancov Za ľudí. "Pani Remišová má len štyroch poslancov, z toho dvaja už sú o chvíľu na odchode do KDH," podotkol pri diskusii o budúcnosti súčasnej koalície. Šokujúcu novinu však následne dementovala samotná Remišová. "Nie, strana riadne funguje a do KDH nikto neodchádza," uviedla pre náš denník. V podobnom duchu sa vyjadrilo aj tlačové oddelenie strany. "Nikto nikam neodchádza, vylúčil to aj kolega v televíznej relácii, strana Za ľudí má 700 členov, riadne pracuje a predkladá konštruktívne a rozumné návrhy na zlepšenie Slovenska," zdôraznili.

Skúpy na slovo bol nasledujúci deň aj poslanec Pčolinský, ktorý sa k téme vrátiť nechcel . "Nebudem to komentovať," zareagoval, pričom vyjadriť sa odmietol aj k samotnému pôvodu prekvapivej informácie. "Nebudem to komentovať. Poviem len toľko, že tú informáciu som si nevycucal z prsta," uzavrel. Denník Plus JEDEN DEŇ sa preto obrátil priamo na vedenie strany kresťanských demokratov.

Politológ Radoslav Štefančík označuje za najhorúcejších kandidátov na prípadný prestup poslancov Juraja Šeligu a Janu Žitňanskú. "Ak to je skutočne pravda, vychádza mi to len na Šeligu a Žitňanskú. Pani Žitňanská by nebola prvá, ktorá by sa do KDH po strastiplnej ceste vrátila späť," zhodnotil. Podobný názor zdieľa aj ďalší politológ Grigorij Mesežnikov, ktorý však podľa vlastných slov nepovažuje poslanca inej strany za najdôveryhodnejší zdroj. "Zatiaľ by som bol opatrný. Pán Pčolinský z môjho pohľadu nie je zdrojom, na ktorý by sme sa mohli 100-percentne spoľahnúť," konštatoval. Poslanci Šeliga ani Žitňanská na zaslané otázky nezareagovali.

Pri pohľade do budúcnosti sú obaja politológovia presvedčení, že prípadný odchod ďalších poslancov by bol pre Remišovej stranu katastrofálny. "Za predpokladu, že by sa tak naozaj stalo, išlo by o ďalšiu ťažkú ranu a strana by sa po takom otrase stala nerelevantnou," zhodnotil Mesežnikov. "Koniec strany Za ľudí sa naštartoval v momente, keď z nej odišiel pán Kiska. Nasledujúci vývoj kopíroval situáciu v iných stranách, kde vymenili otca zakladateľa, takže ten rozpad sa dal očakávať už dlhšie, len v tomto prípade agónia trvala dlhšie," myslí si Štefančík, ktorý však dodáva, že v tejto chvíli by bolo rušenie strany nezmyslom.

Politológ Radoslav Štefančík

"Strana má v pokladnici zrejme nejaký príspevok, ktorý dostáva od štátu za voľby každý rok. Bolo by teda iracionálne tento subjekt rozpustiť ešte pred ďalšími voľbami," povedal. "Keďže však v nasledujúcich voľbách strana nemá šancu na úspech, Remišová bude hľadať vlastnú cestu, ako sa dostať do parlamentu. A jednou z takýchto ciest bude kandidátka na listine OĽaNO," uzatvára Štefančík.