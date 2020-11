Ak by štát vedcom pomohol, pravdepodobne by namiesto NEPRÍJEMNÝCH výterov stačilo iba ODPĽUTIE!

Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Jednoduchosť tzv. LAMP metódy spočíva v odoberaní vzorky tak, že si stačí len odpľuť do skúmavky. Slina sa v nej následne inaktivuje a to veľmi jednoducho.

Vedec odovzdáva do skúmavky vzorku svojich slín (ilustračná snímka). Zdroj: Luca Bruno

Inaktivácia nastáva tak, že sa vzorka dá na 5 minút na 95 stupňov do termostatu. Slina sa následne rozdelí do nádoby s jamkami a do každej sa primieša oslabený koronavírus. Žltá farba v jamke znamená pozitívny výsledok a ružová zasa negatívny výsledok testu. Jeho výhodou je, že pri diagnostike nie sú potrebné drahé stroje a ani množstvo odborníkov.

Pri LAMP metóde neexistuje možnosť, že by na jej vykonávanie bolo málo pracovníkov, pretože do skúmavky si vie každý napľúť sám a netreba pritom žiadnych špeciálnych odborníkov.

Citlivosť tejto metódy je lepšia ako pri antigénových testoch, ale zasa nie je taká skvelá ako pri PCR testoch. LAMP testy zo Slovenskej akadémie vied (SAV) mohli byť už dávno v predaji. Vedci ich techniku vylepšujú už od jari, no podpora pre ich vývin od štátu mešká.

SAV na jar požiadala štát o podporu, v auguste dostali informáciu, že projekt podporený bude, no dodnes pomoc nedostali.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré má podporu na starosti pre TV Markíza uviedlo, že peniaze vedcom poslalo začiatkom mesiaca.