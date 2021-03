Aj VTIPKÁRI riešia CIRKUS vo vláde: Poriadne si podali Krajniaka, Matoviča aj Kollára! ×

Lídri súčasnej koalície sa naťahujú o to, kto by mal odstúpiť, ale aj o to, kto je ochotný to skutočne urobiť. Zatiaľ nám zomierajú ľudia, sme bez ministra zdravotníctva a zároveň odstúpil aj minister práce Milan Krajniak. Internetoví vtipkári si nedali ujsť príležitosť a koalíciu si poriadne podali!