Premiér Eduard Heger (OĽANO) považuje za dôležité vyriešiť rómsku problematiku, podľa neho vznikol v tejto oblasti veľký investičný dlh. Povedal to v rámci svojho piatkového pracovného výjazdu na východe Slovenska, zameraného na rozvoj marginalizovaných rómskych skupín.

Heger vyzdvihol obec Fričovce v okrese Prešov, ktorá sa zapojila do viacerých výziev. Úspešná bola aj pri žiadaní dotácie z eurofondov na výstavbu vodovodu. Pokryť má dodávku vody približne pre 240 Rómov a okolo 700 ďalších obyvateľov.

Pripomenul, že v súčasnosti žije približne 27 percent osôb z marginalizovaných rómskych komunít vo svojich príbytkoch bez tečúcej vody. „Náš cieľ je stlačiť to do roku 2030 na sedem percent,“ uviedol s tým, že následne chcú tento problém úplne odstrániť.

Podľa jeho slov budú postupne vyhlasované ďalšie výzvy či už v rámci súčasného i budúceho programovacieho obdobia, ale aj v rámci plánu obnovy. „Máme enormné peniaze, či už z Európskej únie, ktoré ešte neboli vyčerpané, ale taktiež máme pripravené peniaze na budovanie infraštruktúry, ktorou chceme investovať do vzdelávania,“ skonštatoval.

Za dobrý príklad označil projekt občianskeho združenia Cesta von s názvom Omama vo Veľkej Lomnici, ktorý vznikol s cieľom pomoci rómskym deťom.

Omamy sú ženy, ktoré pochádzajú priamo z vylúčených komunít, chodia do rodín a pomáhajú rodičom a deťom s výchovou. „Tento projekt jasne hovorí o tom, že ak investujeme do týchto detí od ich raného veku, tak sa bezproblémovo vedia zaradiť do vzdelávacieho systému a vedia dosahovať porovnateľné výsledky,“ vysvetlil premiér.

