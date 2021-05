Obhajca Ribára si zjavne vydýchol. „Je to pre nás zadosťučinenie,“ reagoval Antoš na nález Ústavného súdu. Vysvetlil, že ten nerozhodol o Ribárovej nevinne, ale o porušení jeho práv pri rozhodovaní o väzbe. „Napádali sme to, že sme sa bránili a nikto nás nepočúval,“ doplnil Antoš. Priznal, že prepustenie svojho klienta nečakal, keďže ide o výnimočný krok. "Dlhodobo sledujeme trend, že orgány činné v trestnom konaní postupujú vo väzobných veciach tak, aby bol obvinený vo väzbe čo najdlhšie, a to za každú cenu,“ skonštatoval.

Advokát Ribár sa dostal do väzby po výpovedi bývalého klienta a kajúcnika v prípade skupiny takáčovcov. Podstata jeho obvinenia spočíva podľa Antoša v tom, že mal navádzať svojho klienta, aby sa nepriznal k trestnému činu. K jeho ústavnej sťažnosti sa pripojila aj Slovenská advokátska komora. Hovorila o podozreniach z potláčania základného práva na súdnu ochranu a riadneho výkonu advokácie.

Na jeho podporu vznikla aj Iniciatíva advokátov za právny štát (IAPŠ), ktorú podpísali desiatky advokátov. „Nález Ústavného súdu vo veci ústavnej sťažnosti je prelomovým preto, lebo určuje jasné mantinely, kedy je naplnená väzobná podmienka. Ústavný súd uvádza, že súdy musia skúmať materiálne podmienky potreby väzobného stíhania a nemôžu automaticky prijať právnu kvalifikáciu skutku, ktorá je mu kladená za vinu zo strany prokuratúry," uviedol jeden z iniciátorov IAPŠ Matej Marhavý. Podľa IAPŠ je toto rozhodnutie Ústavného súdu prelomové aj v tom, že sa bude týkať mnohých, ktorí sa nachádzajú v kolúznej a preventívnej väzbe.

Advokáta Martina Ribára prepustili z väzby na slobodu. Najvyššiemu súdu SR to nariadil Ústavný súd SR. Zdroj: Karol Farkaš

Za jednu z aktuálnych otázok možno označiť aj Ribárovo prípadné právo na finančné odškodnenie. "Myslím, že táto otázka bude aktuálnejšia po ukončení trestného konania," ozrejmil Marhavý. "Ak Ústavný súd konštatoval, že boli porušené vaše práva, potom samozrejme máte právo domáhať sa aj finančného odškodnenia. Otázkou je ako ďalej bude prebiehať trestné stíhanie a záleží na konečnom verdikte," dodáva trestná právnička Lucia Kurilovská.

Zo slov hovorkyne Slovenskej advokátskej komory Alexandry Donevovej možno usúdiť, že už samotný pobyt vo väzbe advokátovi poškodil aj po profesijnej stránke. "Je potrebné si uvedomiť, že advokáti sú vlastne podnikateľmi a svoju prácu vykonávajú na dennej báze. Ak z práce vypadnú na 20 mesiacov zrejme prídu o prevažnú väčšinu alebo aj o všetkých klientov," povedala. Takýto stav nevylučuje ani trestný právnik Vladimír Varinský. "Neviem či pán Ribár pôsobil vo väčšej alebo menšej kancelárii, prípadne či fungoval samostatne. Ak bol sám tak je prirodzené, že po 20 mesiacoch vo väzbe musel prísť o de facto o celú klientelu," uviedol.

Na snímke rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave a trestná právnička Lucia Kurilovská Zdroj: Martin Baumann

Podľa niektorých odborníkov by však v dôsledku samotnej väzby profesijná povesť advokáta byť poškodená nemusela. "Nemyslím si, že v tejto chvíli by mala byť výrazne narušená povesť v zmysle, že by sa na neho nemali v budúcnosti obracať ďalší klienti," uviedla Kurilovská. "Na dobrej povesti to pánovi Ribárovi určite nepridalo, no tu je otázne či mu povesť poškodzuje samotné trestné stíhanie alebo výkon väzby," zamyslel sa Varinský. "Každé začaté trestné stíhanie voči osobe naruší jej povesť, postavenie v práci či rodinné vzťahy, ale pozor. Za predpokladu, že nebude neskôr právoplatne odsúdená za to z čoho bola obvinená. Potom by išlo o spravodlivé rozhodnutie. Ak by však osoba bola právoplatne oslobodená, potom si samozrejme môže uplatňovať nárok na náhradu škody," vysvetľuje niekdajší sudca Miroslav Radačovský. "Vec nepochybne môže mať negatívny dopad aj na jeho budúcu činnosť," uzavrel bývalý sudca Ústavného súdu Ladislav Orosz.