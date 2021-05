Advokát Martin Ribár sa dostal do väzby po výpovedi bývalého klienta a kajúcnika v prípade skupiny takáčovcov. Podstata jeho obvinenia spočíva podľa jeho obhajcu Pavla Antoša v tom, že mal navádzať svojho klienta, aby sa nepriznal k trestnému činu.

Policajti ho zadržali v októbri 2019 v rámci akcie Apač. Spolu vtedy zadržali 13 ľudí, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov. Špecializovaný trestný súd ho spolu s ďalšími vzal do väzby 30. októbra 2019, väzbu mu následne predlžovali a rozhodnutia potvrdzoval aj Najvyšší súd SR. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Martina Ribára koncom apríla obžalobu z organizovania zločineckej skupiny a ďalších trestných činov.

Na základe nariadenia Ústavného súdu však v piatok (14. mája) Ribára prepustili a ten dnes uvažuje nad požiadaním o odškodné. Podľa informácii portálu Sme.sk mal Ribárov obhajca Pavol Antoš povedať, že s prípadom pravdepodobne ešte pôjdu na Európsky súd pre ľudské práva. „Samozrejme, nemôžeme dospieť do stavu, aby sa sudcovia alebo prokurátori báli pracovať a hrozil by im nejaký postih. To by nebolo správne. Avšak nejaký postih pre štát by mal byť," vysvetľuje Antoš. "Ak by finančné následky pocítil štát, vznikol by minimálne aspoň tlak na zodpovednosť daných ľudí," povedal obhajca.

Advokáta Martina Ribára prepustili z väzby na slobodu. Najvyššiemu súdu SR to nariadil Ústavný súd SR. Zdroj: Karol Farkaš

Pozitívne by podľa neho bolo aj to, ak by prípad prešiel štarsburskou judikatúrou. Podľa doterajší rozhodnutí Štrasburgu však Antoš dodáva, že príliš vysoké odškodné neočakávajú. "Možno päť- či šesťtisíc eur," povedal. To, že Ribár by od štátu odškodné skutočne získať mohol potvrdzuje aj trestná právnička Lucia Kurilovská. "Ak Ústavný súd konštatoval, že boli porušené vaše práva, potom samozrejme máte právo domáhať sa aj finančného odškodnenia. Otázkou je ako ďalej bude prebiehať trestné stíhanie a záleží na konečnom verdikte," skonštatovala.