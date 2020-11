Je to jednoduché! Kúpte si denník Plus JEDEN DEŇ každý deň od 1. 12. 2020 do 23. 12. 2020. Zodpovedzte na jednoduchú otázku, správnu odpoveď pošlite SMS správou na číslo 6667 a budete zaradení do žrebovania o výhru, ktorá bude v daný deň zobrazená v príslušnom okne Adventného kalendára.

Čím viac SMS v ten deň pošlete, tým väčšiu šancu máte na výhru. V hre sú domáce spotrebiče, šperky, kozmetika a atraktívne auto.

Prajeme veľa šťastia!