Odkedy jej manžela zadržala polícia, prestala sa objavovať na sociálnych sieťach a vypísala si platené voľno z Národnej rady SR. Pčolinská v polovici marca (16. 3.) požiadala o ospravedlnenie z rokovacích dní, a to až do 1. apríla, uvádzajú oficiálne záznamy parlamentu. Do políčka „Dôvody neúčasti“ uviedla „Iný dôvod (osobné dôvody)“.

Podľa našich zákonov platí, že ak sa poslanec ospravedlní, plat mu neklesá a dôvody, pre ktoré sa nedostaví, nemusia byť podložené ani lekárskym potvrdením – stačí napísať ako v škole „z rodinných/osobných dôvodov“. Limit voľna pre poslancov ako v obyčajných prácach neexistuje. Ako píše Národná rada SR na svojej webovej stránke, priemerný plat poslanca v roku 2020 je určený vo výške 3 276 eur. Z toho kompenzačné poplatky pre tých, ktorí bývajú v Bratislavskom kraji, sú vo výške takmer 2 000 tisíc eur a pre poslancov mimo Bratislavského kraja takmer 2 300 eur. Pčolinskej plat sa teda pohybuje okolo

5 000 eur mesačne.

S otázkami, prečo sa neobjavuje v práci, sme kontaktovali aj samotnú poslankyňu Pčolinskú, ale tá povedala, že k tejto veci „sa nebude vyjadrovať a nemá čo komentovať“. Okrem parlamentu však poslankyňa zarezáva – alebo by aspoň mala – aj na Katedre anglického jazyka na Žilinskej univerzite, na ktorej stále figuruje ako jej súčasť. To, či je aktuálne „ospravedlnená“ aj z prednášok, sme sa však od univerzity nedozvedeli. Podľa našich zistení priemerný plat vysokoškolského pedagóga predstavuje 1 736 eur na mesiac. To je ďalších „pár eur“ na účet poslankyne, po ktorej sa aktuálne zľahla zem. Jej stranícky kolega Martin Borguľa pre náš denník uviedol: „Ona sa v poslednom čase odmlčala a ja absolútne netuším, či je PN. Na poslednom rokovaní NR SR, na mimoriadnej schôdzi, sa objavila a prehodili sme pár slov. Ale inak netuším.“

Manželka exšéfa SIS sa rovnako odmlčala aj zo sociálnych sietí. Jeden účet si úplne zrušila a druhý si dala ako osobný, teda viditeľný len tým, ktorým dovolí. Pre poslankyňu, ktorá sa na sociálnych sieťach fotila s drahými kabelkami luxusných značiek a v športových úboroch za stovky eur, je to naozaj rázne riešenie.