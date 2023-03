Ak by ste mohli menovať jednu žijúcu osobnosť, ktorú by ste najradšej chceli za prezidenta? Otázka od prieskumnej agentúry Focus priniesla prekvapivé výsledky. Víťazkou sa stala súčasná prezidentka Zuzana Čaputová (49), zaujímavosťou však je, že v odpovediach sa skloňovalo aj meno slovenského prozaika a otca Adely Vinczeovej Jozefa Banáša (74)!

V prieskume pre televíziu Markíza, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1 017 respondentov, by si 1,2 percenta opýtaných prialo vidieť v prezidentskom úrade spisovateľa Jozefa Banáša. „Nemám žiadnu politickú ambíciu, mám ambíciu robiť radosť ľuďom knižkami,“ reagoval pre Plus JEDEN DEŇ Banáš, ktorý podľa vlastných slov prezidentskú kandidatúru určite nezvažuje ani po zverejnení výsledkov prieskumu.

Z nich tiež vyplýva, že Čaputovú by si za prezidentku želalo 18,3 percenta opýtaných. Súčasnú hlavu štátu by podporili najmä voliči Progresívneho Slovenska (65,2 percenta), ale vo významnej miere aj voliči OĽaNO, SaS, KDH či hnutia Sme rodina. „Prezidentka si váži prejavenú dôveru,“ reagoval Čaputovej hovorca Martin Strižinec.

Na ďalších miestach sa umiestnili expremiéri Peter Pellegrini (6 percent) a Robert Fico (5,4 percenta).

Zemiakovú medailu by si v tomto prieskume uchmatol bývalý sudca Štefan Harabin, ktorý ako prvý svoju prezidentskú kandidatúru ohlásil a od februára dokonca začal so zbieraním podpisov. Harabina by podporilo 2,5 percenta Slovákov.

Menej ako dve percentá opýtaných by si v prezidentskom úrade želalo vidieť napríklad predsedu mimoparlementnej strany Republika Milana Uhríka, generálneho prokurátora Maroša Žilinku, exposlanca Mariana Kotlebu, podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča alebo expremiérov Mikuláša Dzurindu a Ivetu Radičovú.