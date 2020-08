Verejne ste sa prihlásili k tomu, že ste mali pozitívny test na COVID-19. Ako sa teraz cítite?

Ďakujem pekne, od minulej stredy sa cítim dobre. V tomto to bolo zradné, pretože moja choroba trvala asi tri dni. Minulú nedeľu ma začalo škriabať v hrdle a potom som si na tri dni ľahol s tým, že mi to automaticky zliezlo na priedušky. Teplotu som mal zvýšenú a naozaj celý priebeh nápadne pripomínal klasické prechladnutie, alebo trojdňovú virózu.

Ak ste mali takýto dojem , prečo ste sa rozhodli nechať otestovať?

Len preventívne. Chcel som mať výsledok, ale považoval som sa za zdravého. Ďalší víkend som si plánoval výlet do Tatier. Takže to, že by reálne mohlo ísť o koronavírus, mi vôbec nenapadlo.

Napríklad alergici majú respiračné problémy a prejavy, aké ste opísali vy, bežne, a pritom nemusí ísť o ochorenie, ale len o podráždenie...

Áno, aj ja som alergik a momentálne mám sezónu, počas ktorej pravidelne užívam lieky. Ako ste povedali, prejavy ako škriabanie v hrdle a soplenie, sú takmer každodennou súčasťou našich životov. Možno aj v tom je to nebezpečné, pretože ak sa vám niečo takéto deje bežne, tak to až tak pozorne nesledujete. Samozrejme, po bitke je každý generál a keby som vtedy vedel to, čo viem teraz, tak by som sa samozrejme správal inak. Opätovne opakujem, že mi to ani nenapadlo.



Vy ste asi prvý človek na území Slovenska, o ktorom osobne viem, že prekonal koronavírus...

To mi hovorí veľa ľudí a je to trocha zvláštne. Po tom, čo som svoj pozitívny výsledok zverejnil, som dostal veľa pozitívnych reakcií. Ľudia kvitovali, že som to takto otvorene napísal. Veľa z nich aj malo pozitívny test na Covid, ale báli sa k tomu verejne priznať - či už preto, že by ohrozili svoj príjem, podnikanie, alebo by ich odsudzovalo okolie. Nie je to ľahká situácia a ľudia sa boja o svoje meno, ale aj rodinné firmy. Samozrejme, že keď ochoreli, tak to povedali svojim najbližším, ale verejne to nedeklarovali.

Zachovali by ste sa dnes inak?

Určite áno. Je mi ľúto každého, koho som nevedome vystavil akémukoľvek riziku. Našťastie od ľudí, s ktorými som v tom čase stretol, mám zatiaľ informácie len o negatívnom výsledku testov. Ja sa však zároveň nemôžem preniesť v čase...

Koronavírus je vírusové ochorenie, ktorým sa môže nakaziť ktokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek, rovnako ako chrípkou. Ako vnímate stigmatizáciu pozitívne testovaných?

Ja som sa priznal vyslovene z bezpečnostného hľadiska, aby si ľudia vedeli vytvoriť mapu a viac sa testovali. Zároveň som dúfal, že po mojom zverejnení sa prihlási viac ľudí, ale tie negatívne reakcie ich presvedčili o opaku. S tým testovaním to tiež nie je také jednoduché. Viacero mojich kolegov, ktorí sa chceli nechať otestovať, sa muselo otočiť na päte a odísť. Nemocnice, ktoré testujú, sú kapacitne využité na maximum a personál nie je schopný otestovať viac ľudí. V bežné dni sú na hranici svojich možností a nemajú viac laboratórnych kapacít a v prípade hlavného mesta mi tri testovacie miesta prídu naozaj nedostatočné. V Bratislave je ta situácia podľa mňa vážnejšia.

Čo by sa podľa vás malo robiť inak?

Určite by pomohlo viac odberných miest, pretože v súčasnosti sa testujú len ľudia, ktorí majú prejavy ochorenia, ale ako vieme, ten vírus sa nemusí prejavovať zásadnými respiračnými problémami, ale len bolesťou hlavy, alebo žalúdka. Myslím si, že je dôležité ľudí upozorňovať na rôznorodosť prejavov a nabádať ich, aby boli ostražití pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu. Zároveň nechať sa testovať na vlastné náklady si veľa ľudí nemôže dovoliť a je to pre nich ďalšou prekážkou.

Ako vnímate aktuálne opatrenia?

Niektoré sa mi vidia prvoplánové a takpovediac robené na oko. Úprimne som dúfal, že sa z tejto pandémie poučíme a možno aj technologicky pretransformujeme. V rámci návratu do práce som patril k tým, ktorý hlasovali za online formu, ktorá sa počas prvej vlny osvedčila. Veľa mojich kolegov však dáva prednosť osobnému kontaktu.

Zároveň som čakal aj to, že viac obchodov a reťazcov prejde na možnosť nákupu z domu. V tomto smere sme podľa mňa veľmi konzervatívni a nevyužívame naplno riešenia, ktoré sa ukázali ako pohodlnejšie a efektívnejšie.

Dúfal som aj v určité legislatívne zmeny, ktoré sa nenaplnili. Namiesto toho, aby sme 200 ľudí nahnali na jednu terasu, sme mohli umožniť vypiť si víno s priateľmi napríklad v parkoch, alebo záhradách, kde by sa ľudia rozptýlili na väčšom priestranstve.

Ako vnímate kritiku, ktorá sa na vás zosypala?

Ak sa nenahneváte, radšej to nebudem komentovať.