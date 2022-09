Iné vlády zastropovali ceny energií, prišli so systémom pomoci fabrikám, prijímajú opatrenia na pomoc v boji s drahými energiami. Naša vláda zatiaľ stále iba čaká na jednotnú schému EÚ. Akurát hmlisto naznačila, že nejaké opatrenia oznámi v októbri a že môže dôjsť na stav núdze, kedy ceny energií určí štát.

Vláda zatiaľ neoznámila prípravu žiadnej pomoci firmám s vysokými cenami energií. Na dopracovanie čaká aj legislatíva k chystanej lacnejšej elektrine či plynu pre domácnosti, ktorá trhu chýba.

Podnikatelia sa cez rôzne politické frázy dozvedeli len to, čo je známe už mesiace – bude sa čakať na Brusel a jednotné opatrenia, ktoré navrhne Európska únia.

Hazard so zatváraním firiem

Firmy i podnikatelia v poslednej dobe stupňujú snahu o dialóg s vládnou koalíciou, ten stále neprichádza. Žiadajú bezodkladné a rýchle zavedenie podpornej schémy. Vláda im tlmočí stále rovnaké informácie o jednom európskom trhu a o tom, že treba čakať, ako sa rozhodne Európska únia.

Spoliehať sa na Brusel však nestačí, upozorňuje prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beljajev. „Konečná podoba týchto opatrení bude vznikať ešte niekoľko týždňov. Česko opatrenia pre podporu priemyslu i obyvateľstva prijalo, a to napriek tomu, že je predsedajúcou krajinou EÚ. To nám jasne naznačuje, že pasívne čakať na prijatie spoločného európskeho riešenia nie je racionálne. Je to hazard smerujúci k zatváraniu ďalších firiem, recesii a hromadnému prepúšťaniu,“ myslí si A. Beljajev.

Súčasná situácia na trhu s energiami je podľa neho taká vážna, že slovenská vláda by mala po vzore Českej republiky a ďalších štátov EÚ urýchlene prijať vlastný plán pomoci priemyslu i ohrozeným skupinám obyvateľstva. Opatrenia by mohli byť financované z nevyčerpaných štrukturálnych fondov, Plánu obnovy a odolnosti SR alebo Envirofondu.

Situáciu nezvládajú viaceré podniky a ohlásili hromadné prepúšťanie. Spoločnosť Embraco Slovakia prepustí 270 zamestnancov, v chemičke Fortischem končí vyše 360 ľudí, v žiarskej hlinikárni Slovalco 300 a medzinárodnej firme Convatec 350 ľudí.

Slovensko na chvoste, pomoc mešká

Slovensko a Malta sú jediné európske krajiny, ktorá v rámci EÚ ešte neprijali žiadnu formu podpory pre priemyselné firmy či podniky, skonštatoval pre TA3 generálny riaditeľ podniku Duslo Šaľa Peter Bláha. Vo fabrike pred šiestimi týždňami mali plánovanú odstávku, ale ani po jej skončení zatiaľ výrobu pre vysoké ceny energií nespustili.

„V rámci krajín V4 je naša krajina jedinou bez poskytnutia pomoci. Čakáme, kedy vláda príde s nejakým návrhom riešenia vysokých cien energií. Táto situácia nie je dlhodobo udržateľná. Nepomôže, ak bude štát podporovať domácnosti, keď nebude fungovať priemysel a ľudia ostanú bez práce,“ dodal P. Bláha.

Čo vlastne chystá vládna koalícia, nie je jasné, všetko sa deje v utajenom režime a predkladanie dokumentov na rokovanie prebieha bez pripomienkovania rezortov či odborníkov.

Novinkou je vládne schválenie novely zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Ak novely schváli v skrátenom legislatívnom konaní aj NR SR, rozšíri sa koncept stavu núdze v elektroenergetike a plynárenstve. „Pripravili sme plán B, vyhlásenie núdzového stavu. Dúfame, že tento scenár sa nenaplní a nebudeme ho musieť využiť, ale sme pripravení, ak by takáto situácia nastala," vyhlásil premiér Eduard Heger.

Ani minister hospodárstva Karel Hirman bližšie neuviedol, aké ďalšie opatrenia pre domácnosti či firmy chystá. Potvrdil, že sa čaká na rozhodnutie Bruselu.

Inak postupujú v susednom Česku. „Rozhodli sme o národnom riešení súčasných vysokých cien energií,“ oznámil predseda vlády Petr Fiala. Národné riešenie potom podľa neho doplní európske riešenie. Pasívne na to čakať však nechcú.

