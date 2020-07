Kuciak sa narodil ako prvý z troch súrodencov v obci Štiavnik. Po ňom prišli na svet brat Jozef a sesta Mária. Rodičia ich viedli od útleho veku k slušnosti a pracovitosti, preto im nesmrdela ani manuálna robota. Všetci traja spolu vychádzali výborne, ale ako to býva, medzi bratmi sa našli ai rozdiely. „Janko mal rád gitarovú hudbu, ja raperov. On Manchester United, ja Real Madrid,“ povedal Jozef v knihe Umlčaní od Mareka Vagoviča a spol, venovanej spomienke na snúbencov.

Už v pomerne mladom veku museli obaja bratia podľa Jozefa riadne makať, aby sa mali lepšie: „Keď mal Janko šestnásť a ja pätnásť, začali sme pracovať na stavbách v Česku. Vydržali sme 61 dní v kuse od siedmej rána do siedmej večera.“ Martina Kušnírová mala dectvo ešte ťažšie. Už v mladom veku ju navždy opustil otec, ktorý mal problém s trombózou. Zomrel v roku 2005, čo obrátilo celej rodine život hore nohami.

Druhé pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na snímke je brat Jána Kuciaka, Jozef Kuciak mladší, ktorý bol predvolaný, ako svedok. Zdroj: Michal Svitok

Martina mala ísť pôvodne študovať na súkromnú obchodnú akadémiu, no po smrti otca si vybrala gymnázium a už po prvom ročníku išla brigádovať, na opačnú stranu republiky. Spolu s mamou Zlaticou a bratmi Lukášom a Adamom žila v malej dedinke Gregorovce na východe Slovenska. Brigádu si našla v Senci.

Cesty Jána a Martiny sa skrížili počas štúdia na vysokej škole v Nitre. Kuciak býval s kamarátom neďaleko Nitry. Keď sa sťahovali do mesta, potrebovali ďalších štyroch spolubývajúcich. Na spoločnej adrese na Chrenovej v Nitre sa vtedy prvýkrát stretli Ján Kuciak († 27) a Martina Kušnírová († 27). Malo to medzi nimi začať iskriť veľmi rýchlo, no nik zo zaľúbenej dvojice to neprezrádzal. Neskôr už nemohli zatĺkať a k láske sa priznali.