Kočner sa k veľkému obchodovaniu nedostal len tak zo dňa na deň. Podnikateľského ducha v sebe objavil už v mladom veku. „Keď sme išli ako deti do Juhoslávie, tak si Marian zobral odznaky a predával ich iným zahraničným turistom. Ani nevedeli, prečo to chcú, ale kupovali to od neho,“ opisoval Kočnerov brat Ivan na súde svojho staršieho súrodenca Mariana. S obchodovaním pokračoval aj počas štúdia. Jeho známa zo študentských čias nám prezradila, ako na svojich spolužiakov zháňal informácie, ktoré potom zobchodoval za pomoc. Kočner sa v mladosti venoval herectvu a zúčastňoval sa literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Po páde "železnej opony" v roku 1989 sa už Kočner vrhol na legitímne podnikanie. Jednu zo svojich prvých firiem Win plast vlastnil od roku 1992 s Jánom Duckým, ktorý bol od roku 1993 zároveň aj ministrom hospodárstva za vlády Vladimíra Mečiara. Ducký sa neslávne preslávil ako riaditeľ Slovenského plynárenského priemyslu, kedy podpísal zmenky v hodnote niekoľko desiatok miliónov korún. V januári 1999 ho zastrelili vo vchode do paneláku, v ktorom býval. Prípad nie je dodnes uzavretý.

Posledná rozlúčka s exministrom hospodárstva a bývalým generálnym riaditeľom SPP Jánom Duckým 15. januára 1999 v Bratislave. Zdroj: TASR

Kočner a jeho podnikanie ale začalo byť známejšie, keď sa chcel v roku 1998 zmocniť TV Markíza. Najskôr sa mal cez svoju spoločnosť Gamatex dostať k podielu v televízii, s čím vtedajší majiteľ Pavol Rusko nesúhlasil. Spor sa nakoniec skončil v roku 2000, kedy Rusko kúpil Gamatex za približne 100 miliónov korún. V roku 2016 ale Kočner s Ruskom prišli s informáciou, že súčasťou dohody boli aj zmenky v hodnote 69 miliónov eur.

Súčasťou zmluvy malo byť podľa Kočnera dokonca aj to, že ak bude Rusko nemajetný, tak peniaze za zmenky vyplatí kontroverznému podnikateľovi Markíza. Takéto dôkazy sa ale nikdy neobjavili v žiadnom účtovníctve. „Nedal som to do toho účtovníctva, lebo som to tam nechcel dať,“ povedal na súde Rusko. Spolu s Kočnerom ich odsúdili na 19 rokov nepodmienečne za falšovanie zmeniek. Rozsudok nie je právoplatný, lebo prokurátor a aj Kočner s Ruskom sa odvolali.

