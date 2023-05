V neželanom centre pozornosti sú často ruky nového britského panovníka. Známe sú jeho fotky z návštevy Šalamúnových ostrovov v novembri 2019, na ktorých má ruky akoby nafúknuté a červené. Napuchnuté ruky má tiež na niektorých novších fotkách, ktoré vznikli pri plnení si povinností člena kráľovskej rodiny. Výnimkou nebol ani najväčší deň v jeho živote! Práve v sobotu totiž Karolovi III. nasadili na hlavu korunu, na trón nastúpil ako 74-ročný. Zábery z ceremoniálu, ktorý prebehol vo Westminsterskom opátstve a ktorý sledovali milióny ľudí po celom svete, ukázali, že ruky Karola zradili opäť. Mal ich napuchnuté a mierne červené. Čo sa teda s britským kráľom deje?

Anglikánsky canterburský arcibiskup Justin Welby položil Karolovi III. na hlavu korunu svätého Eduarda. Zdroj: TASR/AP

Daily Star si na to posvietil už koncom minulého roka, keďže znepokojení Briti ruky svojho nového kráľa neprehliadli a začali na internete špekulovať o jeho podlomenom zdraví. Denník oslovil vysokoškolského profesora Garetha Nyeho. Podľa doktora je množstvo diagnóz, ktoré sa môžu prejaviť opuchom prstov. Ako jedna z možností sa ponúka edém, alebo zadržiavanie tekutín.