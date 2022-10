Krvavý útok na ukrajinské mestá, pri ktorom ruské rakety zbombardovali 14 ukrajinských regiónov, si vyžiadal najmenej 19 obetí a desiatky zranených.

Putin sa správa nerozumne

„Je to pomsta a odveta za víkendový útok na most vedúci na Krym. To, čo Rusko robí, je za hranou akejkoľvek racionálnosti. Putin to určite bude predávať ako plánovaný krok, ale nie je to tak. Ani jeden cieľ nebol vojenského charakteru, ktorý by oslabil kroky Ukrajiny na fronte,“ vyjadril sa k problematike pre blesk.cz bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR Jiří Šedivý.

Anektovaných území sa bude držať zubami-nechtami

Predtým mohol Putin definovať víťazstvo akokoľvek chcel. Teraz sa karta obrátila a ak sa vzdá anektovaných ukrajinských regiónov, teda takzvaného „ruského“ územia, stane sa cárom, ktorý rozdal ruskú zem, namiesto siláka, ktorý obnovil impérium.

Predtým mohol Putin definovať víťazstvo, akokoľvek chcel. Situácia sa však zmenila. Zdroj: youtube

Do kúta sa zahnal sám

A tým, že 21. septembra nariadil čiastočnú mobilizáciu, zabezpečil, že vojna sa teraz dotkne každej ruskej rodiny. Putin urobil katastrofálnu chybu, kvôli ktorej sám seba zahnal do kúta.

K psychickému rozpoloženiu Putina sa pre Daily Mail vyjadril Mark Galeotti, profesor na University College London School slovanských a východoeurópskych štúdií a autor 24 kníh o Rusku, vrátane biografie Vladimira Putina.

U ruského prezidenta nastal po útoku na Kerčský most údajne psychologický posun, ktorý ho vytrhol z nastavenia víťaza. Teraz bojuje o svoje mocenské postavenie a svoje politické ciele sa snaží dosiahnuť bez ohľadu na početné obete civilistov vlastného štátu. Je pripravený na vysoké straty na životoch vlastných ľudí, ktorých poslal bojovať na Ukrajinu.

Ukrajinská armáda, posilnená zbraňami zo Západu, dodnes udivuje. Zdroj: Leo Correa

Ruská armáda, do ktorej Putin vkladaj svoje nádeje na víťazstvo, sa ukázala ako slabá a zle vybavená. Na druhej strane ukrajinská armáda, posilnená zbraňami zo Západu, odvážne po celý čas udivovala svet neporaziteľným duchom.

Pokračovanie článku na ďalšej strane>>