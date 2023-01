WA 39 Kyjev - Mestskí zamestnanci odhrabávajú sneh v parku v Kyjeve v sobotu 14. januára 2023. V sobotu ráno sa v Kyjeve zo štvrtí na ľavom brehu rieky Dneper ozvali výbuchy a v jednom zo zariadení kritickej infraštruktúry začalo horieť. Krátko pred výbuchmi bol v meste vyhlásený letecký poplach. FOTO TASR/AP Workers clear the snow in the city park in Kyiv, Ukraine, Saturday, Jan. 14, 2023. A series of explosions rocked Kyiv on Saturday morning and minutes later air raid sirens started to wa

Zdroj: Efrem Lukatsky