Trpieť bude nielen Putin ale CELÉ Rusko: Sankcie spôsobia krajine OBROVSKÉ ekonomické ŠKODY! ×

Sankcie Západu voči Rusku budú mať výrazný vplyv na ekonomiku tejto krajiny, je však nepravdepodobné, že zastavia jeho útok na Ukrajinu. Pre agentúru AFP to povedal ekonóm Gary Hufbauer pôsobiaci v americkom think tanku Peterson Institute for International Economics so sídlom vo Washingtone.