„Neznamená to však, že všetci žiaci z týchto tried sú doma na dištančnom vzdelávaní. Žiaci, ktorí majú výnimku z karantény, chodia do školy a učia sa prezenčne. Z vyučovania sa realizuje online prenos, ktorý môžu sledovať deti v domácej karanténe,“ uviedla hovorkyňa.

Ako dodala, v trenčianskych materských školách je v karanténe osem tried. Epidemická situácia je podľa nej pokojná vo všetkých zariadeniach Sociálnych služieb mesta Trenčín, vrátane pobytových zariadení opatrovateľských služieb, zariadenia pre seniorov, jaslí a nocľahárne.

K 20. januáru bolo v Trenčíne plne zaočkovaných 31.020 obyvateľov mesta, čo predstavuje 56,09 percenta obyvateľov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Po prvej dávke očkovania bolo 32.230 Trenčanov (58,28 percenta). Tretíkrát sa nechalo zaočkovať 16.125 obyvateľov mesta, čo predstavuje 29,16 percenta obyvateľov.

Ako dodala, vo vakcinačnom centre Fakultnej nemocnice v Trenčíne je možnosť dať zaočkovať aj deti od piatich do 11 rokov. Tieto deti očkujú každý utorok od 7.30 do 9.30 h a od 9.30 do 11.30 h potom deti a mládež od 12 do 17 rokov.

Deti je potrebné pred očkovaním zaregistrovať.

Prečítajte si tiež: