Slovenská republika dnes nie je bezprostredne vojensky ohrozená. V prípade eskalácie bojov by to malo minimálne tie konzekvencie, že by obyvatelia Ukrajiny utekali pred vojnou na Slovensko.

Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po utorkovom mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Uznanie Luhanskej a Doneckej republiky Ruskom možno podľa jej slov označiť za okupáciu suverénnej krajiny.

"Nie je to žiaden náhly krok, ktorý by bol nečakaný," povedala prezidentka s tým, že v posledných týždňoch bola veľká koncentrácia ruských jednotiek v okolí ukrajinských hraníc. Slovenská republika takýto krok zo strany Ruska podľa prezidentky odsudzuje.

"Odsúdilo ho celé medzinárodné spoločenstvo vrátane všetkých krajín Európskej únie," vyhlásila. Podľa nej ide o porušenie medzinárodného práva, okupáciu suverénnej krajiny a narušenie celistvosti.

Hlava štátu skonštatovala, že predmetom debaty na Bezpečnostnej rade SR boli aj konkrétne kroky z hľadiska prípravy SR na ďalší vývoj. Poukázala, že aj na Slovensku je možné sledovať nárast hybridných aktivít Ruska, šírenie propagandy a dezinformácií.

