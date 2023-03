ŠPANIELSKO - Najkrajšie španielske metropoly

Láka vás katalánska Barcelona? V tomto meste sa môžete kochať tými najkrajšími stavbami od slávneho Gaudího ako Sagrada Familia, Casa Batlló či Casa Milá. V meste Girona zas nájdete nádhernú gironskú katedrálu a nábrežie mesta vyzerá ako vo Florencii. Vo Figueres máte možnosť návštevy múzeá Salvadora Dalího, historické mesto Zaragoza sa pýši renesančnými šľachtickými palácmi a arabským palácom Aljafería. Hlavné mesto Madrid vás očarí svetovými múzeami a vynechať nemôžete ani galériu El Prado. Valencia vás zas ohromí starobylým centrom UNESCO.

Malaga - mesto vína a Picassa

Malaga - mesto založené Féničanmi, jedno z najstarších stredomorských prístavov s bohatou históriu. Plné vášnivej kultúry a skvelého vína. Známe je „jednorukou„ katedrálou La Manquita. Oplatí sa vidieť aj Maurskú pevnosť Alcazaba z 11. stor., Maurský hrad El Castillo de Gibralrafo z 10 stor. či rímske divadlo z 1. stor., čo je najstaršia pamiatka mesta. Malaga priniesla svetu unikátneho umelca Pabla Picassa, a preto by ste mali určite navštíviť aj jeho múzeum a nevynechať ani galériu moderného umenia Centre Pompidou. Užijete si aj prechádzky a relax na mestskej pláži Malagueta.

- Gibraltar- možnosť vidieť jedinú voľne žijúcu kolóniu opíc v Európe, prezrieť si prieplav, ktorý oddeľuje tak odlišné kontinenty ako je Európa a Afrika, ako aj unikátne letisko, cez stred ktorého vedie cesta pre autá aj pre peších. Vynechať by ste rozhodne nemali mestský štát Gibraltár, kde nájdete jedinú kolóniu opíc v Európe a môžete si prezrieť aj prieplav, ktorý oddeľuje tak odlišné kontinenty ako je Európa a Afrika. Zážitky z poznávania si užijete naplno len v 10 až 16 člennej skupine.

Valencia - perla pobrežia pomarančového kvetu

Valencia - očarujúce mesto na „pobreží pomarančového kvetu“ Costa Azahar. Čo všetko tam na vás čaká? Historcké centrum - dominanta katedrála Panny Márie (La Seu), El Micalet - gotická veža s barokovými prvkami, La Llotja de la Seda - UNESCO- gotiská budova tzv. Hodvábnej burzy, Mercat Central - modernistická mestská tržnica, Plaza del, Ayuntamiento - Radničné námesti, ochutnávka miestnych špecialít – paella, kúpanie na krásnej pláži Malvarossa, ktorá je s centrom spojená promenádami.

Ohromí vás aj návšteva moderného Mesta umenia a vedy - futuristický komplex ultramoderných stavieb. Súčasťou je Oceanografické múzeum s obrím akváriom. Múzeum umenia, Planetárium a Vedecké múzeum princa Filipa. Pre milovníkov vína je tu návšteva najznámejšej vinárskej oblasti pri mestečkách Utiel a Requena. Prehliadka miestneho vinárstva spojená s ochutnávkou vína a obedom. Očarí vás aj historické mestečko Requena so stredovekým centrom, pod ktorým sa nachádza sieť podzemných jaskýň, v minulosti slúžiacich na uskladnenie vína. Vynechať by ste nemali ani starobylé mestečko Peňíscola ležiace na polostrove, ktorému dominuje hrad postavený templármi v 13 stor. V rámci tohto výletu uvidíte aj starobylý karmelitánsky kláštor v Benicassime, ktorý je známy tradičnou výrobou typických likérov, okúpete sa na pláži Malvarossa, k dispozícii je požičovňa bicyklov či prechádzky v rozľahlých mestských parkoch. Toto všetko si užijete v skupine s maximálne 16 osobami.

Andalúzia s pobytom pri mori

Významnými mestami Andalúzie sú: Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba a Malaga. Malaga - mesto voňajúce vínom a rodisko maliara Pabla Picassa. Mesto Ronda leží na juhu Španielska, asi 100 km západne od Malagy. Okolo nej sa nachádzajú pozostatky pravekého osídlenia, vrátane skalných malieb v jaskyni Cueva de la Pileta. Gibraltár - možnosť vidieť jedinú voľne žijúcu kolóniu opíc v Európe. Ohromí vás aj najstaršie mesto Európy založené v roku 1100 pred n. l. Feničanmi. Cádiz. Perlou Andalúzie je Sevilla, mesto extrovertov, kde sa miestni vyžívajú vo flamencu, býčích zápasoch, procesiách, fiestach, návštevách barov a ochutnávaní tapas. Zážitkom bude aj návšteva La Giralda - 3. najväčšia katedrála v Európe či kráľovský palác - Reales Alcázares, ktorý patrí k najstarším v Európe a stále ho využíva aj španielsky kráľ.

Najnavštevovanejším mestom v Španielsku je Córdoba, kde môžete navštíviť mešitu Mezquita - jediná, ktorá sa zachovala zo španielskeho stredoveku a patrí k najväčším na svete.

Učaruje vám aj malebné mesto Granada a jeho katedrála, uličky Albaicínu a vykúkajúce vrcholky Sierry Nevady (najmladší národný park Španielska).

A čo vás čaká v Alhambre? Je to perla maurskej architektúry. Palácový a pevnostný komplex s úžasnými záhradami Generalife, ktorý bol sídlom maurských vládcov Granady. Všetko s pobytom pri mori.

Užite si stavby geniálneho architekta Antonhoi Gaudího.

Bývať budete na pobreží Costa Brava/ Maresme. Ohromia vás stavby geniálneho architekta Antonhoi Gaudího: Parc Gűell, záhradný komplex plný nekonvenčných stavieb, Palau de la Musica Catalana, Casa Amatller v neogotickom štýle od Gaudího súčasníkov Piga a Cadafalcha. Učaruje vám aj Casa Batlló, rozprávkovo koncipovaný dom so strechou pripomínajúcou chrbát obrovského jaštera, stĺpy, ktoré vyzerajú ako nohy slona či Casa Milá, prezývaná la Pedrera (kameňolom). Najväčším zážitkom bude určite Gaudího najslávnejšia stavba: Sagrada Familia.

Milovníci futbalu nemôžu vynechať štadión Nou Camp (sídlo FC Barcelona). Vynechať by ste nemali ani nový prístavný komplex

Moll d´Espanya či L’Aquari – barcelonské akvárium, ktoré patrí medzi najväčšie v Európe. Nezabudnuteľným zážitkom bude pre vás aj večerné predstavenie pod holým nebom Barcelona Fuentes (Barcelonské fontány), ktoré je jedinečnou hrou hudby farebných svetiel a vody. Poznávací zájazd do Barcelony s pobytom pri mori.

Barcelona pre deti

Na svoje si prídu aj tí najmenší. Čo na nich v Barcelone čaká? Parc Guëll, záhradný komplex plný vymyslených tvorov s okrasných prvkov veselých farieb.

Casa Batlló, rozprávkovo koncipovaný dom so strechou pripomínajúcou chrbát obrovského jaštera. Kameňolom

Casa Milá, prezývaná La Pedrera, populárna promenáda La Rambla, Múzeum voskových figurín Museu de Cera, L’Aquari – barcelónske akvárium, múzeum bývalých Kráľovských lodeníc, Svetelná show magickej fontány - La Font Mágica, vedecké interaktívne múzeum

Cosmo Caixa, Lunapark Park d´Atraccions de Tibidado z roku 1901, ktorý ponúka viac ako 25 atrakcií či Barcelonská ZOO, ktorá sa nachádza v krásnom parku La Ciutadela.

Reykjavík si vás získa typickou architektúrou malebných farebných domčekov, architektonických klenotov, výbornými reštauráciami, barmi a nočnými klubmi, ktoré vytvárajú v meste veľký kontrast. Slávny dom Höfði - rezidenční sídlo postavené v roku 1909. Je to miesto historického stretnutia prezidentov USA a Sovietskeho zväzu v roku 1986. Vynechať by ste nemali ani radnicu, prístav a modernú budovu filharmónie Harpa. Je postavená zo sklenených kociek, ktoré v noci svietia rôznymi farbami.

Zastaviť by ste sa mali aj pri pobreží zálivu Kistu vôd fjordu Borgarfjörður. Neďaleko mesta Borgarnes na vás čaká konská farma s plemenom malých Islandských koní, ktoré sa na ostrov dostali s Vikingami v 9. storočí. Sprievodcovia vás zoberú na krátku túru k sopečnému kráteru Grábrók, uvidíte Hólár- najstarší kamenný kostol na Islande či mesto Siglufjörður, ktoré bolo v minulosti významným strediskom spracovania sleďov. Prejdete najdlhším cestným tunelom Héðinsfjarðargöng, ktorý bol otvorený v roku 2010, uvidíte mesto Akureyra, ktoré je od severného polárneho kruhu vzdialené iba 60 km.

Očarí vás botanická zárhada Akureyra. Najvyššou stavbou mesta je luteránsky kostol Akureyrarkirkja.

Zážitkom bude aj vodopád Goðafoss, nazývaného aj „vodopád bohov".



Zážitkom bude aj vodopád Goðafoss, nazývaného aj „vodopád bohov“ či návšteva prístavného mestečka Húsavík, známe ako hlavné mesto veľrýb Islandu a následná 3-hodinová plavba, kde budete pozorovať veľryby. To však ani zďaleka nie je všetko. Čaká na vás kúpanie v geotermálnych morských kúpeľoch GeoSea, Kaňon Asbyrgi – dlhý 3,5 kilometra a v najširšom mieste široký až jeden kilometer, Dettifoss- najsilnejší vodopád v Európe, Geotermálna oblasť Hverir, jedno z najvznešenejších miest na ostrove, sopečná hora Namafjall, jazero Mývatn, kde na vás čaká obrovské množstvo vtáctva, Dimmuborgir, skalné útvary v lávovom poli a kráter kaldery Krafla, ktorý je široký asi desať kilometrov, aj keď jeho puklinová zóna je 90 km. Vynechať by ste nemali prírodný kúpeľ Jarðböðin við Mývatn, ktorý obsahuje veľké množstvo minerálnych látok. Uchvátia vás panoramatické výhľady na Fjord Skagafjörður. Súčasťou zájazdu je aj návšteva skanzena Glaumbær, ktorý demonštruje spôsob života na Islande v 18. a 19. storočí.

Len 50 minút jazdy od hlavného mesta Reykjavíku je islandská sopka Fagradalsfjall. Zážitkom bude aj návšteva miesta Sandvik, kde sa prejdete po moste medzi dvoma kontinentmi, malej lávke ponad veľkú trhlinu, ktorá jasne dokazuje prítomnosť rozprestierajúceho sa okraja litosférických dosiek.

Všetko zažijete v skupine s maximálne 16 osobami.

Milovníci Islandu si prídu na svoje. Farebné mesto Tórshavn.

Zlatý trojuholník- tri drahokamy Islandu. Túto trasu absolvuje najviac turistov prichádzajúcich na Island. Miesta a príbehy, ktoré okruh ponúka, bezpochyby stoja za návštevu. Najstarší parlament sveta Thingvellir, trojstupňový vodopád Gulfoss a gejzír Strokkur.

Ohromí vás aj kráterové jazero Kerid, takmer neónovo modré jazero zasadené do sopky, obklopené vzácnou červenou sopečnou horninou. Miesto, kde účinkovala aj slávna Bjork.

Čo všetko ešte uvidíte? Dedinka Vík - nádherná oblasť islandského juhozápadu, vodopád Seljalandsfoss, vodopád Skogar, jeden z najvyšších na ostrove, ľudové múzeum Skógar - vyobrazenie islandskej histórie, Trolovia Reynisdrangar- skamenené tajomné útvary, útesy Dýrholaey - južná brána Islandu, v rámci fakultatívneho výletu môžete pozorovať veľryby či jazdiť na svetoznámych islandských koníkoch. Vybrať si môžete aj výlet na Západné pobrežie do oblasti fjordov Hvallfhordur a Borgarfjordur.

Polostrov Reykjanes na Islande jednoznačne stojí za návštevu v každom ročnom období. Polostrov Reykjanes vedie pozdĺž Stredoatlantickej pukliny, kde sa od seba oddeľujú euroázijská a severoamerická tektonická doska. Na tomto mieste nemôžete vynechať geotermálnu oblasť Krysuvík s bublajúcimi bahennými jazierkami a farebnými fumarolami. Top zážitkom je Modrá lagúna - atrakcia uprostred čierneho lávového poľa, mliečno-modrá geotermálna voda s liečivým bahnom má ideálnych 38 °C.

Faerské ostrovy - Miesto, kde počuť ticho

Pomerne málo známe a ešte menej prebádané sú Faerské ostrovy, ktoré tvorí skupina 18 sopečných ostrovov zastrčených vo vodách Atlantiku medzi Islandom a Nórskom. Na výslnie sa dostali práve pre svoju neobyčajnú krásu. Strmé útesy, skalnaté pobrežie, vodopády, zelená a modrá farba kam len oko dovidí a huňaté ovce roztrúsené po celej krajine sú typickými symbolmi, ktoré môžete spoznávať počas poznávacieho zájadzu na Faerské ostrovy. Hlavné mesto Tórshavn je zároveň aj tým najväčším. Nachádza sa za rušným prístavom vo východnej časti ostrova Streymoy. Mesto pôsobí veľkoryso a idylicky. Sú v ňom roztrúsené kostoly z 18. storočia, niekoľko múzeí, stará časť mesta a rady pestro namaľovaných domov. Na prvý dojem pôsobí veľmi sviežo, nesie si v sebe akúsi tajuplnú severskú eleganciu a aj napriek počasiu je prívetivé. Zaujímavé sú aj trávnikové strechy. Kdekoľvek sa ocitnete, čakajú vás pozoruhodné výhľady, ktoré podčiarkujú čaro sopečných ostrovov, ktoré sú za celé tisícročia ošľahané vetrom z každej strany, burácajúce spenené vlny Atlantiku, členité pobrežie a úchvatné skalné útvary ako Drangarnir. Ako z fantastického románu pôsobí vodopád Mulafossur na ostrove Vagar padajúc cez skalný masív do oceánu, za ním zelené vlniace sa kopce ako pistáciová zmrzlina a malebná dedinka Gásadalur.

Zaujímavé sú aj trávnikové strechy.

Napriek odľahlej polohe a členitému terénu je cestovanie po súostroví už dnes jednoduché a to vďaka novej infraštruktúre, ako sú podmorské tunely spájajúce jednotlivé ostrovy a kvalitným cestám. Tiež sú dostupné lodné presuny, či krátke lety. Faerčania sú veľmi priateľskí a dokonca majú v ich slovníku aj slovo „heimablídni“, čo sa dá preložiť ako domáca pohostinnosť typická po celom súostroví. Ak túžite vidieť najrozkošnejšieho vtáka na planéte, nie je lepšie miesto ako malý ostrov Mykines. Na tomto najzápadnejšom ostrove síce žije len pár obyvateľov, ale svojim členitým pobrežím a dramatickými útesmi je počas letných mesiacov hotovým rajom pre roztomilé alky, ktoré si sem chodia hľadať partnera. A práve vtedy je tu poriadne rušno. Typické faerské domy majú trávnikovú strechu, ktoré uvidíte po celom súostroví. Okolo 8. storočia ich začali používať Vikingovia, aby sa chránili pred nepriaznivým počasím. Často tu prší a fúka silný vietor, čo bol dostatočný dôvod pre takéto stavby. Napriek severnej polohe sú tu zimy prekvapivo mierne a teploty málokedy klesnú pod bod mrazu. Je však čarovné, keď na ostrovoch nasneží. Najkratšie dni tú bývajú od novembra do januára, keď je tu vidno asi len 5 hodín. V letných mesiacoch v týchto končinách slnko zapadá zas až po polnoci.

Vo faerčine je názov ostrovov Føroyar, pričom "før" znamená ovca a "oyar" ostrovy. V skutočnosti počet oviec prevyšuje počet obyvateľo takmer 2:1. Podľa stredovekej legendy, sa tu v 6. storočí zastavil írsky mních sv. Brendan a keď videl všade ovce, pomenoval ho Ovčím ostrovom.

Faerské ostrovy ležia dosť ďaleko na severe, aby bolo možné pozorovať polárnu žiaru v celej kráse, ak to samozrejme dovolí počasie. Dobré vyhliadkové miesta sú napríklad dedina Gjógy na severnom cípe ostrova Eysturoy alebo Klaksvík na Borðoy. Ideálny čas na pozorovanie je od septembra do marca alebo do apríla. Navštíviť môžete aj ostrov Eysturoy, čo zahŕňa návštevu futbalového štadiónu v Toftire a známej dedinky Gjógv s veľmi fotogenickým prírodným prístavom. Milovníci turistiky si tiež prídu na svoje, vyšľapať môžete na susedné útesy a zdolať najvyšší vrchol Slaettaratindur.

Zastavíte sa aj pri najvyššom faerskom vodopáde Fossa a absolvujete túru z dedinky Tjornuvik do Saksunu. Vo faerčine je názov ostrovov Føroyar, pričom "før" znamená ovca a "oyar" ostrovy. V skutočnosti počet oviec prevyšuje počet obyvateľo takmer 2:1. Podľa stredovekej legendy, sa tu v 6. storočí zastavil írsky mních sv. Brendan a keď videl všade ovce, pomenoval ho Ovčím ostrovom.

Váš sprievodca bude Marcel Šmátrala a všetko zažijete v skupine s maximálne 16 osobami.