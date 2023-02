V decembri 2019 sa v bratislavskom Horskom parku zišiel volebný štáb strán Progresívne Slovensko a Spolu, ktorý mal vymyslieť nápad, ako dvojkoalíciu vytrhnúť z osídel nudnej predvolebnej kampane. „Pred poradou som listoval v časopise PLUS 7 DNÍ, ktorý niekto nechal na stole v kancelárii. Zaujala ma reportáž o vile bývalého ministra financií Jána Počiatka vo francúzskom Cannes. Naliehal som preto, aby sme vystúpili z komfortnej zóny a pokúsili sa prekvapiť nečakanou gerilovou akciou,“ tvrdí Rado Baťo.

Spomínanou akciou mala byť reportáž pred Počiatkovou vilou. „Nápad sa im zapáčil a generálny sekretár Spolu Martin Vavrinčík ho navrhol Michalovi Trubanovi s Miroslavom Beblavým. Vtedajší koaliční lídri po podrobnejšej diskusii napokon s nápadom súhlasili,“ približuje situáciu spred troch rokov Baťo.

Ako ďalej vysvetľuje, na štábe sa dohodli, že Truban odcestuje na Francúzsku riviéru s filmovým štábom hneď prvý víkend po oslavách nového roka 2020. Nastalo však drobné nedorozumenie, keďže letenky sa omylom najskôr objednali nie do Cannes, ale do mesta Caen, ktoré leží 1 200 km severnejšie a nie na riviére, ale v Normandii. „Podstatne vážnejším problémom bol však náhly odpor volebného lídra Trubana k tomuto nápadu. Nebol si totiž istý, či je to pre neho vhodná forma kampane a či niečo také bude voličov zaujímať. Cesta do Cannes sa tak zrušila,“ ozrejmuje súčasný podpredseda Dobrej voľby.

Ako je možné, že rovnaký scenár kampane následne urobil Igor Matovič, však Baťo doteraz nechápe. „Zrejme to bola náhoda. Niekomu kreatívnemu vo vedení kampane OĽaNO napadla pri listovaní PLUS 7 DNÍ rovnaká myšlienka. Bola to však poriadne surreálna náhoda. Ešte aj pokračovanie videa z Cannes bolo navlas rovnaké ako to, ktoré sme plánovali urobiť my,“ hodnotí Baťo.

Spôsob, akým niektorí politici konali v reálnej politike, preto podľa neho vyniesol na vrchol práve Igora Matoviča. „Dnes som presvedčený o tom, že práve naša fixovanosť na Fica prináša do politiky elementy ako Matovič,“ uzatvára Baťo, ktorý je známy aj tým, že práve s Matovičom mal ostrú výmenu názorov. Baťo ho ešte ako zamestnanec ministerstva financií, ktorého bol vtedy Matovič šéfom, nazval „psychopatickým h*vnom“. Bolo to v súvislosti s Matovičovými útokmi na vtedajšiu šéfku ŠÚKL a Baťovu manželku Zuzanu Baťovú, ktorú šéf OĽaNO kritizoval v kauze vakcíny Sputnik V.