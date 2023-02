Viete, ako sa zbaviť dlhov a čo využiť? Otestujte sa

Ak vlani niekto nezaplatil za plyn či elektrinu, dodávateľ mu poslal upomienku. Následne mal zákazník 10 dní na to, aby svoj dlh vyrovnal. V opačnom prípade ho mohol dodávateľ odpojiť od energií. Od roku 2023 vstúpila do platnosti novela Zákona o energetike, ktorá viac ochraňuje odberateľov. Zmena úpravy sa týka najmä zasielania upozornení a predĺžení lehôt pri odpojení od energií kvôli neplateniu úhrad. Ak odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti nehradí platbu alebo nedoplatok z vyúčtovacej faktúry, dodávateľ ho musí na to upozorniť, určiť nový termín splatnosti záväzku, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní a odoslať mu upozornenie poštou do vlastných rúk. Pokiaľ chce dodávateľ niekoho odpojiť, má povinnosť odoslať mu túto informáciu poštou do vlastných rúk, najneskôr 8 pracovných dní pred plánovaním prerušením dodávky elektriny alebo plynu.