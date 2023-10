Karty sú už rozdané! Napriek tomu, že sú politickí lídri zatiaľ na slovo skúpi, niektorí novozvolení poslanci už majú jasno. Publicista Roman Michelko, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke SNS, si spoluprácu Igorom Matovičom nevie predstaviť. "Situáciu by hlavne upokojilo, keby sa OĽANO nedostalo do parlamentu, čo sa bohužiaľ nestalo."

Na snímke zo 7. augusta 2023 v Žiline billboard do predčasných parlamentných volieb Slovenskej národnej strany pod číslom 15. FOTO TASR - Daniel Stehlík Zdroj: Daniel Stehlík

Nový poslanec teda predpokladá podobné parlamentné divadlo, na aké sme boli zvyknutí aj pred voľbami. "Akákoľvek diskusia s Matovičom má nulovú pridanú hodnotu. Je to čistý hejt a destilovaná nenávisť," zdôrazňuje Michelko s tým, že k vyššej politickej kultúre by pomohlo aj menej mediálnej pozornosti jeho výstrelkom.

Keďže sa za SNS dostal do parlamentu iba Andrej Danko a zvyšných deväť poslancov bude z pôvodne iných strán, vynára sa otázka, či takýto poslanecký klub dokáže byť stabilný. "Všetci racionálne chápu, že iba v jednote je sila a hodnotovo sme úplne jasní," zdôrazňuje Roman Michelko. "Nikto tam nie je liberál, nikto si nevie predstaviť spoluprácu s niekym iným ako so Smerom." Úvahy o tom, že sa klub rozpadne, sú teda podľa poslanca zbytočné.

Celú reláciu Karty na stôl s Romanom Michelkom si môžete pozrieť už zajtra o 10:00!