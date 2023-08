Prekročenie rýchlosti o desiatky kilometrov na aute s právom prednostnej jazdy. Video, na ktorom sa poradca Jozefa Bíreša, Martin Ondráš preháňa s majákom

po cestách, zavesila 7. júla 2023 na svoju stránku Pirátska strana Slovensko. Má vôbec na vedenie takého auta oprávnenie? Čo na to jeho šéf?

Zákon o cestnej premávke presne stanovuje okruh áut s právom prednostnej jazdy. Patria sem autá polície, armády, záchranných zložiek, ale aj kancelárie prezidentky, vlády, parlamentu a súdov. „Nie je to obvyklé, aby radový zamestnanec jazdil na aute s právom prednostnej jazdy a tobôž nie na inom ministerstve, ako je ministerstvo

vnútra alebo organizácií v jeho pôsobnosti,“ hovorí Juraj Zábojník, bezpečnostný expert a bývalý šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov.



Poradca v utajení

Podľa neho však môže existovať výnimka. „Ak sa dotyčný podieľa na nejakom vážnom prípade v polohe spolupracujúcej osoby pri odhaľovaní trestnej činnosti. Musí mať však špeciálny výcvik na vedenie takéhoto vozidla. Takéto auto nemôže viest hocikto,“ upozorňuje Zábojník a dodáva: „Ak táto osoba nemá oprávnenie na vedenie takéhoto vozidla, na zodpovednosť musí byt braný ten, kto mu užívanie takéhoto vozidla umožnil. Toto má skôr znaky papalášizmu.“ S otázkami sme sa obrátili na Prezídium Policajného zboru, ich odpoveď svetlo do prípadu nevniesla: „Informácie k zoznamu vydaných povolení nie je možné sprístupniť, a to z dôvodu, že uvedené skutočnosti sú evidované v osobitnej evidencii, ktorá tvorí utajované skutočnosti," uviedla hovorkyňa Denisa Bárdyová.

Viac nám neprezradilo ani samotné ministerstvo. Potom, ako nám odmietli prezradiť, čomu sa poradca Ondráš v rezorte venuje, za co zodpovedá a koľko zarába, neprezradili ani to, či má oprávnenie na jazdu s takýmto autom a prečo ho vôbec využíva na cesty domov. „Vo veci zverejneného videa politickou stranou prebieha vyšetrovanie OČTK, preto sa nateraz k tejto téme MPRV SR nemôže vyjadrovať,“ uviedlo ministerstvo pre denník Plus JEDEN DEŇ. Ondráš tvrdí, že ho sledovali na ceste zo zamestnania. „V tejto súvislosti ma vypočuli, ale nemôžem sa k tomu bližšie vyjadrovať,“ uviedol Ondráš v rozhovore pre portál Startitup. Hoci tým priznal, že v aute sedel a prekročil aj rýchlosť, na základe čoho ho užíva a kto mu dal na to oprávnenie, je naďalej nejasné.

Kto ho kryje ?

Jasné však je, že Martin Ondráš nie je ústavným činiteľom ani zahraničnou delegáciou, len obyčajným poradcom ministra s nenáležitými výhodami.

Podľa zákona o cestnej premávke je zvláštnym výstražným znamením maják s modrým alebo červeným svetlom doplnený o zvuk sirény. Používat ich smie len zákonom určený okruh vozidiel, prípadne vozidlá, ktoré dostali povolenie od ministerstva vnútra. Zapnuté smú byt pri plnení špeciálnych úloh. Ondráš pri jazde domov určíte neplní špeciálne úlohy, čo minister vie, a napriek tomu ho zatiaľ z neznámych príčin bezprecedentne kryje. Dokedy?