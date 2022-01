Prinesie omikron KONIEC PANDÉMIE? Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie to vidí TAKTO!

Šírenie vysokonákazlivého koronavírusového variantu omikron by mohlo prispieť k ukončeniu pandémie v Európe. Povedal to v nedeľu riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre európsky región Hans Kluge.