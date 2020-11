Budem prezidentom, ktorý sa bude usilovať zjednocovať, nie rozdeľovať, vyhlásil v prejave Joe Biden (77), ktorého víťazstvo v prezidentských voľbách má 14. decembra potvrdiť Zbor voliteľov. O niečo horšie to už však bolo v jeho súkromnom živote, ktorý sprevádzali tragédie, keď prišiel o svoju milovanú manželku a dcérku a neskôr aj o syna. Prázdnotu v jeho živote vyplnila Jill Bidenová, ktorá bude od 20. januára stáť po jeho boku ako prvá dáma.

Oslava v amerických uliciach po zvolení Bidena. Zdroj: Chris McGrath

Boj s koronou aj rasizmom

Vo voľbách získal značnú prevahu nad Donaldom Trumpom vďaka svojim bodom volebného programu. Biden sa chce v prvom rade pustiť do boja s koronavírusom. Rovnako sa chce opäť pripojiť k parížskej dohode o klíme, od ktorej krajina odstúpila za Trumpovej vlády. Medzi jeho najdôležitejšie sľuby patrilo aj zachovanie a rozšírenie zdravotného poistenia, ktorého Trump nebol zástancom. Vo svojich plánoch má aj nápravu vzťahov so spojencami, najmä v rámci NATO a WHO. Okrem iného sa chce sústrediť aj na rasovú rovnosť a lepšie podmienky pre mograntov v krajine.

Biden chce v USA spustiť boj proti korone. Trump neveril, ževôbec existuje a rúška pokladal za prehnané. Zdroj: John Moore

Bidenovo víťazstvo vo voľbách by malo byť podľa analytika Žitného aj akousi ozdravnou kúrou vo vzťahu s EÚ. „Víťazstvo Bidena pomôže vrátiť vzťahy USA s Európu do obdobia pred zvolením prezidenta Trumpa, môžeme rátať, že napäté vzťahy napríklad v obchodnej oblasti s EÚ by postupne deeskalovali, clá na mnohé európske produkty by boli časom odstránené, ale určite to nebude hneď. Podobne aj vzťahy a komunikácia na úrovni najvyšších predstaviteľov európskych štátov a USA sa ,znormalizujú‘, stratí sa onen útočný charakter, aký vniesol do tohto prostredia Trump.“ Jedinou obavou ostáva vysoký vek a s ním spojené možné ťažkosti, ktoré by mu bránili vo výkone jeho funkcie. V takom prípade by ho vo funkcii zastúpila jeho viceprezidentka Kamala Harris.

