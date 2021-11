Vyplýva to z výsledkov jazykového testovania v podobe Indexu odbornosti anglického jazyka (EPI) spoločnosti Education First, zameraného na prieskum úrovne ovládania angličtiny v 112 krajinách sveta, v ktorých nejde o materinský jazyk. Testovania sa zúčastnilo 2,2 milióna dospelých ľudí.

Úroveň odbornosti anglického jazyka bola na Slovensku vďaka 590 bodom EF EPI Indexu označená ako "vysoká". Znamená to, že v praxi by mal byť priemerný Slovák schopný pripraviť odbornú pracovnú prezentáciu v angličtine, sledovať televízne programy v origináli alebo si prečítať články z novín.

Anketa Na akej úrovni ovládate angličtinu vy? Po anglicky viem veľmi dobre. 19% Dorozumiem sa. 22% Neviem po anglicky. 59% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Najlepšie výsledky a "veľmi vysokú" úroveň angličtiny dosiahli štáty, ako Holandsko, Rakúsko či Portugalsko. Za Slovenskom v teste angličtiny skončili napríklad Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko či Ukrajina.

Prvýkrát od roku 2014, odkedy sa celosvetovo testuje úroveň anglického jazyka, sa ukázalo, že muži ovládajú angličtinu lepšie ako ženy. Takmer vo všetkých regiónoch sa prejavuje rovnaký trend - angličtina žien zostáva stabilná, zatiaľ čo angličtina mužov sa zlepšuje.

"Vyzerá to, že rok poznačený pandémiou a čas strávený za monitorom počítača lepšie využili muži ako ženy a pracovali na zlepšení svojej angličtiny viac. Vysoká znalosť anglického jazyka znamená kontakt so svetom a rýchlu výmenu poznatkov, vďaka čomu majú ľudia s dobrou znalosťou angličtiny vyššie platy a zaujímavejšiu prácu," dodala Zuzana Ihnátová zo vzdelávacej organizácie EF Education First na Slovensku.

Prečítajte si tiež: