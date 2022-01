Potravinárska komora VARUJE: Vláda by nemala podceniť daňové ÚĽAVY na potraviny v ZAHRANIČÍ!

Daňové úľavy na potraviny prijaté okolitými krajinami by slovenská vláda nemala podceniť. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) v reakcii na aktuálnu diskusiu okolo rastúcich cien potravín a opatrení, ktoré by mal štát prijať.