Silné volebné heslá o najdôležitejších práve konajúcich sa voľbách sprevádzajú spravidla každé rozhodovanie o budúcnosti krajiny. Politológ Miroslav Řádek tvrdí, že sa tak stalo počas minimálne štyroch posledných volieb. "Aj to čo sa udialo už vo vrchole kampane, teda fyzické potýčky, to sme tu už mali. Podobne aj slová o zasahovaní do kampane zo zahraničia."

Analytika Eduarda Chmelára prekvapila najmä agresivita tesne pred voľbami." Keď sa niečo také prenesie aj do ulíc, tak je dobré že kampaň neprebieha ešte niekoľko ďalších týždňov," pričom dodáva, že také vyhrotenie je už neprimerané.

Diskusná relácia "Karty na stôl" Plus JEDEN DEŇ, ktorej hosťom bol Eduard Chmelár. Zdroj: EMIL VAŠKO

Podľa Chmelára sú tieto voľby dôležité najmä z iného dôvodu. "Keď sa dozvedáme heslá ako Slovensku zvoní do hrobu, alebo že nás zlo chce odovzdať okupantom, tak to už podľa mňa hraničí s poplašnou správou." O jasnom zahranično-politickom smerovaní Slovenska totiž podľa analytika nie je možné pochybovať. "Nič také ako príklon k Rusku, alebo vytrhnutie Slovenska z rúk západnej civilizácie tu preboha nehrozí," prizvukuje.

Odporúčanie, ako pristúpiť k voľbám, je teda od Miroslava Řádka jednoznačné. "Zrelý zodpovedný volič nejde voliť prvoplánovo. Ak sa rozhoduje medzi dvoma, troma stranami, nech si dobre pozrie kandidátku a volebný program," radí politológ s tým, že v tom prípade musí byť každému voličovi jeho voľba jasná.

Diskusná relácia "Karty na stôl" Plus JEDEN DEŇ, ktorej hosťom bol Miroslav Řádek. Zdroj: EMIL VAŠKO

Venovať pár minút prioritám strán radí aj Eduard Chmelár. "Pri posudzovaní demokracie by sme mali sledovať volebné programy a kto tu sľubuje vyššiu represiu, čo môže byť skutočná hrozba pre demokraciu," uzavrel.