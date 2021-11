Namiesto priemerných 74 miliárd kubických metrov (m3) plynu denne z októbra tohto roku sa v prvých novembrových dňoch objem prepravy znížil na 46 miliárd m3. Vyplýva to z obchodných informácií zverejňovaných slovenským prepravcom plynu Eustream. „Plyn prepravujeme presne podľa požiadaviek našich zákazníkov,“ uviedol hovorca Eustreamu Pavol Kubík. Pološtátny prepravca plynu nemá aktuálne žiadne informácie o dôvodoch čiastočného zníženia prepravy. Kubík však technické poruchy na prepravnej sieti predbežne vylúčil.

Zemný plyn prestal do Európy cez plynovod Jamal tiecť v sobotu (30. 10.). Dodávky smerujúce k nemeckému terminálu Mallnow, ktorý leží v blízkosti hraníc s Poľskom, sa zastavili v sobotu a zatiaľ sa podľa údajov nemeckého prevádzkovateľa Gascade neobnovili. Plynovod pracuje v reverznom móde a očakáva sa, že dodávky budú prúdiť opačným smerom minimálne do stredy (3. 11.). Poľský operátor plynovodnej siete Gaz-System v pondelok (1. 11.) uviedol, že plyn z plynovodu Jamal prúdi do Poľska cez dva body Kondratki a Mallnow, a že aktuálne "nie je požiadavka na tranzite plynu smerom do Nemecka".

Ruská spoločnosť Gazprom, ktorá dodáva zemný plyn cez plynovod Jamal, v reakcii uviedla, že spĺňa všetky požiadavky spotrebiteľov plynu v Európe, uviedla RBC v informačnom manažmente spoločnosti. „Výkyvy dopytu po ruskom plyne závisia od skutočných potrieb kupujúcich,“ uviedlo tlačové oddelenie Gazpromu.

Ruské dodávky plynu sú aktuálne pozorne sledované, keďže ceny komodity v Európy sa prudko zvýšili z dôvodu zotavovania ekonomík a nízkeho stavu zásob. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) rovnako ako niektorí európski politici obvinili Gazprom, že nerobí dosť pre zvýšenie dodávok do Európy pred blížiacou sa zimnou vykurovacou sezónou. Koncern tvrdí, že plní svoje kontraktuálne záväzky. Ruský prezident Vladimir Putin totiž sľúbil, že Rusko začne viac plynu dodávať po 8. novembri. Jamal vedie cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka a zaisťuje približne pätinu pozemných dodávok ruského plynu do EÚ.